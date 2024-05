Ascolti tv 26 maggio: l’Isola dei Famosi sfida Carosello Carosone

Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Domenica 26 maggio offre agli spettatori possibilità di scelta tra film, reality e talk televisivi. In particolare va in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, con la conduzione di Vladimir Luxuria. La finale del reality in Honduras è sempre più vicina e i rapporti trai naufraghi si fanno costantemente più chiari, visto che le amicizie tra di loro, ormai, sono consolidate e, con queste, anche le antipatie. Rai 1 trasmette invece il film Carosello Carosone, che racconta la storia di Renato Carosone. Su Rai 3 va in onda Report e sul Nove il Best of di Che Tempo che Fa. Italia 1 punta invece sull’animazione con il film La guerra di domani.

Ascolti tv del 26 maggio in aggiornamento