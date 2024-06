Ascolti tv 2 giugno: la semifinale dell’Isola dei Famosi sfida Evviva!

Fonte: IPA Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi

La serata di domenica 2 giugno offre ai telespettatori ampia scelta in quando a programmi televisivi. Si parte da Canale 5, che manda in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi 2024, giunta ormai quasi al termine dopo alcuni mesi non particolarmente brillanti, sia per i dati di ascolto sia per le dinamiche tra naufraghi. Rai 1 invece propone Evviva!, sotto la conduzione di Gianni Morandi. Si tratta di uno show tutto musicale per celebrare i 70 anni della Rai. Tanti gli ospiti e le sorprese, tanti i ricordi rievocati nella serata. Un viaggio attraverso generi, personaggi e tematiche importanti, al centro della storia della televisione italiana.

Su Rai 2 va invece in onda il telefilm Delitti in paradiso – Feste in famiglia, su Rai 3 nuove inchieste di Report. Su Rete 4 Zona bianca. Italia 1 punta invece su un grandissimo classico della comicità italiana firmato dall’amato trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice.

Prima serata, ascolti tv del 2 giugno 2024: l’Isola vince (ma di poco)

Nella serata di domenica 2 giugno 2024, Rai 1 manda in onda Evviva! e conquista 2.679.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.26 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 2024 ottiene un a.m. di 2.013.000 spettatori pari al 16.9% di share (La Isla Bonita: 918.000 – 27.8%). Su Rai 2 Delitti in Paradiso piace a 993.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Chiedimi se sono felice vede 1.041.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai 3 Report raggiunge 1.678.000 spettatori con il 9.5% (anteprima a 1.275.000 e il 7.1%. Plus a 1.007.000 – 7.2%). Su Rete 4 Zona Bianca ottiene 552.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 La Torre di Babele interessa 675 .000 spettatori con il 3.9%. A seguire Testimoni della Seconda Guerra Mondiale segna 260.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 Cani Sciolti registra 414.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (244.000 – 1.6%), Che Tempo Che Fa – Best Of segna 353.000 spettatori con il 2%.



Access Prime Time, ascolti tv 2 giugno

Paperissima Sprintsu Canale 5 raccoglie 2.852.000 spettatori (16%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.192.000 spettatori (6.8%). Su Rai 3 Chesarà… arriva a 911.000 spettatori (5.5%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha convinto 654.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 624.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 612.000 spettatori (share del 3.6%).

Preserale: gli ascolti tv del 2 giugno 2024

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.532.000 spettatori con il 21.2% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.486.000 spettatori con il 24.9%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha raccolto 1.981.000 spettatori (17.9%) mentre La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.718.000 spettatori (20.2%). Su Rai 2 The Blacklist ha registrato 252.000 spettatori (1.6%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 353.000 spettatori (2.8%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 451.000 spettatori (3%). Su Rai 3 l’informazione dei TGR segna 2.032.000 spettatori con il 14.1%. Su Rete 4 Terra Amara ha appassionato 427.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 In Good Company registra 195.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Hotel raduna 249.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy sigla 218.000 spettatori (1.8%).