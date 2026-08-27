Ascolti tv del 26 agosto, Il Gattopardo contro Back to black. Chi ha vinto

Nuova sfida in tv con "La Ruota della Fortuna" che conferma il successo intuito da Pier Silvio Berlusconi ma con una prima serata ancora fiacca. I risultati

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Martina Dessì

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Ascolti tv del 26 agosto, Il Gattopardo contro Back to black. Chi ha vinto
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Il Gattopardo
Cosa è Il Gattopardo? Chi ha diretto Back to black? Quali sono i programmi di Rai 1?

Qual è stato il programma più visto in tv nella serata di ieri, mercoledì 26 agosto 2026? Il palinsesto estivo è ancora a rilento, ma la proposta della tv generalista ha incluso approfondimento e serie d’azione, lasciando al pubblico l’imbarazzo della scelta.

Su Rai1 l’attenzione si è concentrata sul fascino intramontabile de Il Gattopardo, il capolavoro di Luchino Visconti restaurato in occasione del cinquantennale dalla morte del regista. Rai 3 ha puntato invece sulla cronaca giudiziaria e sulle sue appassionanti storie di cronaca con un nuovo appuntamento di Un giorno in pretura. Sul fronte Mediaset, la prima serata è stata caratterizzata da un’offerta particolarmente variegata: Rete 4 ha puntato sulla comicità d’autore riproponendo un classico come Johnny Stecchino di Roberto Benigni, Canale 5 ha proposto l’omaggio a Amy Winehouse in Back to black, mentre Italia1 ha chiamato a raccolta gli amanti dell’action con i ritmi serrati della serie Chicago PD.

In attesa dei verdetti ufficiali sulle prime serate, a dominare la scena televisiva è ancora una volta la fascia che precede il prime time: continua infatti senza sosta l’inarrestabile successo di La ruota della fortuna in access prime time. Il game show di Canale5 si conferma un vero e proprio schiacciasassi d’ascolti.

Ma chi si sarà aggiudicato il gradino più alto del podio nel prime time di ieri? Di seguito tutti i dati Auditel presi in esame nel dettaglio, che verranno diffusi ufficialmente come di consueto a partire dalle ore 10:00.

Amy WinehouseStar e Vip