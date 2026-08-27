Ascolti tv del 26 agosto, Il Gattopardo contro Back to black. Chi ha vinto

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Il Gattopardo

Qual è stato il programma più visto in tv nella serata di ieri, mercoledì 26 agosto 2026? Il palinsesto estivo è ancora a rilento, ma la proposta della tv generalista ha incluso approfondimento e serie d’azione, lasciando al pubblico l’imbarazzo della scelta.

Su Rai1 l’attenzione si è concentrata sul fascino intramontabile de Il Gattopardo, il capolavoro di Luchino Visconti restaurato in occasione del cinquantennale dalla morte del regista. Rai 3 ha puntato invece sulla cronaca giudiziaria e sulle sue appassionanti storie di cronaca con un nuovo appuntamento di Un giorno in pretura. Sul fronte Mediaset, la prima serata è stata caratterizzata da un’offerta particolarmente variegata: Rete 4 ha puntato sulla comicità d’autore riproponendo un classico come Johnny Stecchino di Roberto Benigni, Canale 5 ha proposto l’omaggio a Amy Winehouse in Back to black, mentre Italia1 ha chiamato a raccolta gli amanti dell’action con i ritmi serrati della serie Chicago PD.

In attesa dei verdetti ufficiali sulle prime serate, a dominare la scena televisiva è ancora una volta la fascia che precede il prime time: continua infatti senza sosta l’inarrestabile successo di La ruota della fortuna in access prime time. Il game show di Canale5 si conferma un vero e proprio schiacciasassi d’ascolti.

Ma chi si sarà aggiudicato il gradino più alto del podio nel prime time di ieri? Di seguito tutti i dati Auditel presi in esame nel dettaglio, che verranno diffusi ufficialmente come di consueto a partire dalle ore 10:00.