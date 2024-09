Ascolti tv del 24 settembre, I leoni di Sicilia battuto da Temptation Island

Fonte: IPA Miriam Leone

I leoni di Sicilia su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5 si scontrano un’altra volta in prima serata. Mentre l’attenzione è massima sullo share del programma di Amadeus, Chissà chi è, sul Nove, che se la vede con due classici come Striscia la Notizia e Affari Tuoi.

Su Rai 1 è andato in onda il terzo episodio de I leoni di Sicilia con Miriam Leone e Michele Riondino. A Palermo imperversa l’epidemia di colera: tutte le cerimonie sono state rinviate per volere del vescovo e Vincenzo e Giulia non possono ancora sposarsi. Giulia si rifugia con le figlie e la suocera nella nuova villa alla tonnara, mentre Vincenzo sfida il contagio per occuparsi degli affari. Dopo il blocco delle navi per volere dei Borbone fino alla fine dell’emergenza, Vincenzo capisce che è necessario fondare una flotta navale per essere indipendente nel Mediterraneo, ma per farlo serve l’appoggio dei nobili palermitani.

Rai 3 ha trasmesso il film, Il sole dell’avvenire, di Nanni Moretti, con con Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Margherita Buy. La trama si svolge a Roma, dove Giovanni è un regista, non immune a nevrosi e fissazioni, il quale si prepara a girare un nuovo film. La tormentata lavorazione si intreccia con le sue vicende private.

Su Rete 4 a È sempre cartabianca si è parlato dello scontro politico che ha accompagnato la nuova, terribile alluvione in Emilia-Romagna: a un anno dall’inondazione di maggio 2023 è scontro tra Governo e Regione, tra maggioranza e opposizione sull’utilizzo dei fondi e sui risarcimenti effettivamente stanziati per famiglie e imprese. Mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Temptation Island.

Prima serata, ascolti tv del 24 settembre: Temptation Island vince con il 20,7%

Su Rai 1 I leoni di Sicilia incolla al piccolo schermo 2.681.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 – dalle 21:39 alle 0:47 – Temptation Island vola con 2.870.000 spettatori con uno share del 20.7%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 823.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Torino-Empoli incolla davanti al video 1.027.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Il Sol dell’avvenire è seguito da 431.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 843.000 spettatori (6.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.338.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 722.000 spettatori con il 4.4% (replica di terza serata serata: 202.000 – 4.3%). Sul Nove The Legend of Zorro raduna 416.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 24 settembre

Su Rai1 Cinque Minuti 4.399.000 spettatori (22.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.317.000 spettatori (25.5%). Su Canale5 – dalle 20:45 alle 21:32 – Striscia la Notizia ottiene 3.415.000 spettatori pari al 16.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 521.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 553.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.203.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.620.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 861.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 937.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 ha interessato 1.702.000 spettatori con l’8.2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 484.000 spettatori (2.4%). Sul Nove la terza puntata di Chissà chi è, con Amadeus, raccoglie 734.000 spettatori con il 3.6%

Ascolti tv Preserale, dati del 24 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 2.281.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.453.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (18.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.111.000 spettatori (21.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (329.000 – 3.3%), Medici in Corsia totalizza 190.000 spettatori con l’1.5% nel primo episodio e 283.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 373.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 623.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.651.000 spettatori (16.4%). A seguire Blob segna 1.028.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana interessa 852.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 552.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 202.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 376.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 669.000 spettatori con il 3.8%.