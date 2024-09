Ascolti tv del 23 settembre, il ritorno di Striscia ottiene il 16,3%. Amadeus il 3,6%

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Nino Frassica e Michelle Hunziker conduco "Striscia la Notizia"

Focus sugli ascolti tv di Striscia la Notizia che ha inaugurato la stagione televisiva 2024-2025 con una coppia inedita di conduttori, Michelle Hunziker e Nino Frassica. Mentre in prima serata tutto si gioca tra Brennero su Rai 1 e il Grande Fratello su Canale 5.

Dunque, è tornato l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia e abbiamo avuto un assaggio delle tante novità di questa stagione. Oltre alla coppia di conduttori, Frassica e Hunziker, per la prima volta in assoluto ci sono una Velina e un Velino. La ballerina 21enne Beatrice Coari e il performer 37enne Gianluca Briganti. Molti anche i nuovi inviati tra cui Fabio Caressa e la figlia Eleonora che curano la rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas”, in cui i due assegnano gli ambiti premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti stonati e ad altri protagonisti di “filmati strani” visti in tv e sul web.

Per quanto riguarda la prima serata, Rai 1 ha proposto la seconda puntata della serie Brennero, con Matteo Martari ed Elena Radonicich che sono a caccia del mostro di Bolzano. Mentre su Canale 5 tornano le tensioni della Casa del Grande Fratello.

Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro si è occupato del caso dossier con un nuovo capitolo sui mandanti. Si ritorna sul naufragio del Bayesian, raccontando il mistero degli hard disk finiti in fondo al mare. Mentre su La7 Corrado Augias a La Torre di Babele ha dedicato la seconda puntata alla Bibbia.

Prima serata, ascolti tv del 23 settembre: Brennero al 17% di share

Su Rai 1 Brennero incolla al piccolo schermo 2.911.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 il Grande Fratello 18 ha raccolto 2.238.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 il secondo appuntamento con Lo Spaesato intrattiene 788.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Peppermint – L’angelo del male è seguito da 1.520.000 spettatori (8.7%).

Su Rai3 Insider segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 775.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele interessa a 943.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Attacco al Potere: Olympus has Fallen piace a 468.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove il film È già ieri raduna 452.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 23 settembre: Striscia raggiunge 16,3%. Amadeus si ferma al 3.6%

Su Rai1 Cinque Minuti segna 3.596.000 spettatori e il 19%. Affari tuoi è iniziato prima causa sciopero Rai e ha totalizzato 4.874.000 spettatori con il 23.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da 3.432.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 FBI totalizza 383.000 spettatori con l’1.8%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.537.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.462.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 814.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 809.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo interessa 1.899.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 100% Italia gioca con 378.000 spettatori (1.8%). Sul Nove – dalle 20:38 alle 21:37 – Chissà Chi è raccoglie 753.000 spettatori con il 3.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.639.000 spettatori pari al 20.6%, mentre – dalle 19:24 alle 19:58 – Reazione a Catena ha coinvolto 4.098.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.129.000 spettatori (18.8%), mentre – dalle 19:01 alle 19:52 – La Ruota della Fortuna ha convinto 3.117.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Medici in Corsia totalizza 276.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 414.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 404.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 768.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Geo segna 1.404.000 spettatori e il 9.9% mentre le news dei TGR in versione ridotta tengono informati 1.907.000 spettatori (11.9%). A seguire ancora Geo segna 1.473.000 spettatori e l’8.8%. Blob segna 952.000 spettatori (5%) e Riserva Indiana è seguito da 1.027.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 581.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 245.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 426.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 627.000 spettatori con il 3.5%.