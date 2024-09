Chi è Elena Radonicich, la protagonista della serie Brennero

Fonte: Getty Images Elena Radonicich

Con un enorme talento e un portamento di grande eleganza, Elena Radonicich presta il volto a Eva Kofler, protagonista di Brennero, la serie tv crime targata Rai. Un personaggio interessantissimo, che si aggiunge alla lunga lista di ruoli che hanno reso Elena un’attrice di grande valore. Ecco la sua storia.

Chi è Elena Radonicich

Nata a Moncalieri, in provincia di Torino, da madre italiana e padre di origini slavo-tedesche, Elena Radonicich è un’attrice italiana di grande talento. Dopo aver iniziato gli studi nel capoluogo piemontese, l’attrice si trasferisce a Roma per diplomarsi al Centro sperimentale di cinematografia nel 2009.

Un obiettivo raggiunto dopo alcune esperienze teatrali che le hanno permesso di aprire una carriera di tutto rispetto. Il debutto nel cinema arriva con Tutti al mare, film del 2011 diretto da Matteo Cerami, in cui Elena ha lavorato accanto a Gigi Proietti, Marco Giallini, Ninetto Davoli e Ambra Angiolini.

Da quel momento l’attrice partecipa a diversi progetti: Faccia d’angelo, film tv Sky in cui recita insieme ad Elio Germano, ma anche Workers – Pronti a tutto. Nel 2013, oltre a partecipare al film Tutto parla di te, interpreta la moglie di Luca Zingaretti in tv in Adriano Olivetti – La forza di un sogno, diretta da Michele Soavi, e in Altri tempi.

Prende parte a Racconti d’amore, film presentato al Festival Internazionale del Film di Roma, e alla fortunatissima serie Sky 1992, che racconta uno spaccato dell’Italia durante il periodo di Tangentopoli.

Fonte: Getty Images

Muovendosi in modo esemplare tra il grande e il piccolo schermo, Elena continua una carriera fatta di grandi ruoli ed eventi importantissimi. Nel 2015 prende parte al film Alaska di Claudio Cupellini ed è protagonista di Banat – Il viaggio, opera prima di Adriano Valerio che presenta alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2016 recita nella miniserie tv Luisa Spagnoli. Nel 2018 interpreta Enrica “Puny” Rignon, la prima moglie di Fabrizio De André, nel film Fabrizio De André – Principe libero, e nello stesso anno arriva al Festival di Cannes con il film In My Room, candidato al premio Un Certain Regard.

Oltre alla carriera da attrice e ai numerosi riconoscimenti, Elena Radonicich ha prestato la voce ad alcuni audiolibri ed è mamma di Anna, bambina avuta dalla passata relazione con il collega Gaetano Bruno nel 2015.

Elena Radonicich protagonista in “Brennero”

Tra gli ultimi lavori portati avanti da Elena Radonicich svetta Brennero, la fiction in cui, accanto a Matteo Martari, veste i panni della PM Eva Kofler. Una serie in otto episodi targata Rai che vede i protagonisti indagare sul mostro di Bolzano.

Oltre agli intrighi legati al mistero del mostro, i protagonisti lavorano in squadra dovendo fare i conti con le proprie ossessioni e ferite interiori, portando sul piccolo schermo una storia intensa e accattivante.

Un ruolo, quello di Eva, a cui Elena tiene molto, come ha raccontato in un’intervista: “È stata un’occasione grandissima, per la prima volta ho avuto sulle spalle un ruolo così grande. Non mi era mai successo di fare la protagonista in una serie che avesse poi un impatto importante sul pubblico. Questo chiaramente da una parte mi ha spaventata e dall’altra mi ha molto eccitato, perché era qualcosa che attendevo e speravo che potesse succedere. L’idea di parlare comunque a molte persone è qualcosa a cui non avevo mai pensato come ad una possibilità. È una conseguenza inaspettata, bella e responsabilizzante, e mi ha lasciato la sensazione di voler fare ancora per tanto tempo l’attrice”.