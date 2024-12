Ascolti tv del 23 dicembre, Cena di Natale con Antonella Clerici o il Grande Fratello

Fonte: IPA Antonella Clerici

Serata televisiva molto ricca quella di lunedì 23 dicembre. Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai1 con un programma speciale, Cena di Natale. Mentre Alfonso Signorini su Canale 5 ha condotto il Grande Fratello nel consueto appuntamento di inizio settimana. Dunque, la sfida per gli ascolti tv si è fatta più intrigante che mai.

La sera dell’antivigilia Rai1 ha sfoderato il suo asso nella manica con Antonella Clerici che, dopo il successo di The Voice Kids, abbiamo ritrovato in prima serata. La presentatrice ha condotto Cena di Natale, un grande spettacolo tra cucina, musica e storia del Natale per celebrare l’inizio delle festività. Uno dei momenti clou della serata è stato quello con Gianni Morandi e Stefano De Martino, protagonisti di una performance esclusiva tra divertimento e musica. Coinvolta nel programma anche Francesca Fagnani.

Su Canale5 invece abbiamo ritrovato il Grande Fratello dove Amanda e Ilaria hanno ricevuto la visita dei figli, mentre la mamma di Shaila ha varcato di nuovo la porta rossa.

Per gli amanti del cinema, Rai3 ha proposto un grande classico, Il nome della rosa, tratto dal celebre romanzo di Umberto Eco. Su Italia 1 è andato in onda l’ultimo episodio di Attacco al potere – Paris has fallen. Mentre su Rete4 abbiamo ritrovato Quarta Repubblica. Mentre su La7 è andata in onda la nuova puntata de La Torre di Babele: “L’Italia degli arroganti. Noi figli di Manzoni”.

