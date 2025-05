Ascolti tv del 21 maggio, l’Isola dei Famosi vince ma è in calo. E Amadeus…

Su Canale 5 è tornata l'Isola dei Famosi e si scontra con "Chi l'ha visto?" su Rai 3 col caso Garlasco e Amadeus sul Nove con "Like a star"

La serata televisiva di mercoledì ha visto su Canale 5 un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Veronica Gentile ha dovuto quindi affrontare la concorrenza di Chi l’ha visto? su Rai 3 e di Amadeus che sul Nove ha condotto la seconda puntata di Like a Star.

L’Isola è tornata su Canale 5 dopo che la puntata del lunedì è saltata per lasciare il posto allo show del Volo che ha avuto un successo strepitoso. Rai 1 è andata in onda la replica di Lolita Lobosco.

Su Rai 3 il mercoledì sera l’appuntamento è sempre con Chi l’ha visto?. Al centro della puntata tutti gli aggiornamenti sul caso di Garlasco. Andrea Sempio e Alberto Stasi convocati contemporaneamente, ma in caserme diverse. Stessa convocazione per il fratello di Chiara Poggi, Marco. Un unico colpevole già condannato, ma c’è chi entra e chi esce nuovamente dalle indagini sul delitto. E poi non poteva mancare il focus sul giallo di Liliana Resinovich.

A Fuori dal Coro su Rete 4 si è parlato di migranti, centri sociali e ladri di appartamento. Su La7 Una giornata particolare si è occupata delle grandi battaglie della storia, dalle Cinque giornate di Milano alla disfatta di Caporetto.

Prima serata, ascolti tv del 21 maggio: vince l’Isola ma cala

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 3 incolla al piccolo schermo 2.318.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.891.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 1.115.000 spettatori pari al 5.7% e Oltre il Paradiso 778.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Italia1 Il principe cerca figlio piace a 1.122.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.746.000 spettatori (10.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 841.000 spettatori (6.1%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 691.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 la finale di Europa League – Tottenham-Manchester United ottiene 1.722.000 spettatori con l’8.8%. Sul Nove Like a Star raduna 497.000 spettatori pari al 2.8% (La Sfida a 431.000 e il 4%, Ultima Chance a 250.000 e il 3.3%).

Access Prime Time, dati del 21 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.233.000 spettatori (23.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.321.000 spettatori (26%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.488.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai2 TG2 Post 527.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.282.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.048.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.692.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.125.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 1.064.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.680.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Europa League Live totalizza 492.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 506.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 21 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.567.000 spettatori pari al 23.5%, mentreL’Eredità ha coinvolto 3.734.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.604.000 spettatori (15.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.394.000 spettatori (18%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (307.000 – 3%), Blue Bloods totalizza 634.000 spettatori con il 5% nel primo episodio e 819.000 spettatori con il 5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 424.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 486.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.198.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 993.000 spettatori (5.8%) e Faccende Complicate sigla 777.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 874.000 spettatori (5.3%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 188.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 324.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 313.000 spettatori con il 2.1%.