Ascolti tv del 19 dicembre: Amadeus anticipa il Festival con Sanremo Giovani 2023

Fonte: Getty Images Amadeus conduce "Sanremo Giovani 2023", ascolti tv del 19 dicembre

Il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 Amadeus prepara il terreno per il Festival con Sanremo Giovani 2023. Mentre su Canale 5 scende in campo il Napoli contro il Frosinone per la Coppa Italia e su Italia 1 va in onda l’ultima puntata de Le Iene.

Amadeus scalda i motori per la kermesse canora più importante d’Italia. Su Rai 1 a Sanremo Giovani 2023 si sfidano i 12 finalisti (tra cui Tancredi) ma solo i primi tre classificati, come da Regolamento di Sanremo 2024, approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Big del prossimo Festival. I tre artisti che ce l’hanno fatta sono Clara, Santi Francesi e Bnkr44 e dovranno esibirsi sul palco dell’Ariston con un brano diverso e inedito rispetto a quello della finalissima di Sanremo Giovani 2023.

Su Italia 1 va in scena l’ultima puntata di stagione de Le Iene con un reportage di Paola Barale sulla maternità surrogata in Ucraina. Mentre per gli amanti delle Feste, Rai 2 propone il film Io sono Babbo Natale.

Prima serata, ascolti tv del 19 dicembre: Sanremo Giovani non spicca

Su Rai 1 Amadeus con Sanremo Giovani 2023 incolla al piccolo schermo 1.806.000 spettatori pari al 14.4% di share mentre su Canale 5 la partita di Coppa Italia Napoli-Frosinone piace a 3.111.000 spettatori pari al 16.1% di share; su Rete 4 È sempre carta bianca raggiunge 786.000 spettatori con il 5.7% di share, su Rai 3 Avanti popolo interessa a 361.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 l’ultima puntata de Le Iene appassiona 1.426.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Rai 2 Io sono Babbo Natale ottiene 1.484.000 spettatori con il 8.1% di share. Su La7 DiMartedì interessa 1.292.000 spettatori con l’8,1%. Su Tv8 il film Una corona per Natale piace a 717.000 spettatori con il 3.9%. Sul Nove Ladyhawke registra 327.000 con il 2%.

Access Prime Time, dati del 19 dicembre

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.239.000 spettatori (21.4%); Affari Tuoi interessa a 4.961.000 spettatori pari al 23.9%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.161.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 643.000 spettatori con il 3.1% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.230.000 spettatori (6.1%); Un posto al sole piace a 1.616.000 spettatori (7.7%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.505.000 spettatori con il 7.4%, Stasera Italia su Rete 4 ottiene 852.000 (4.3%) nella prima parte e 1.010.000 individui all’ascolto (4.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.689.000 spettatori (8.1%). Mentre su Nove Little Big Italy in replica raccoglie 471.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Quatto Hotel intrattiene 429.000 spettatori con il 2.1%.

Il preserale, dati del 19 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 3.135.000 spettatori (23.1%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.301.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.689.000 spettatori (13.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.602.000 spettatori (16.6%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su 466.000 spettatori al 3.6%, Castle raccoglie 509.000 spettatori con il 3.2%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due piace a 331.000 spettatori (1.9%) mentre Il Mercante in Fiera attrae 500.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.513.000 spettatori con il 14.7%. Blob segna 1.182.000 spettatori con il 6.4% e Via dei Matti n°0 raggiunge 1.021.000 spettatori con il 5.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 448.000 spettatori con il 3.2%, C.S.I. Miami si porta sugli 768.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 392.000 spettatori (2.4%). Su La7 Padre Brown è visto da 299.000 spettatori (2%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 408.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 487.000 spettatori con il 3.1%.