Ascolti tv del 18 gennaio, Ora o mai più sfida C’è Posta per te

Fonte: Ansa Marco Liorni

Ancora una grande sfida per il palinsesto televisivo del sabato sera: a scontrarsi due show, uno più longevo e l’altro più recente, che hanno un posto speciale nel cuore del pubblico. Da un lato C’è Posta per te, appuntamento irrinunciabile per gli spettatori di Canale5, affezionatissimi a Maria De Filippi e alle storie emozionanti che riesce a portare sullo schermo con il suo stile inconfondibile.

Dall’altro su Rai1 c’è invece Marco Liorni con Ora o mai più, che ha visto trionfare Pierdavide Carone in coppia con Gigliola Cinquetti. Una vittoria meritatissima per l’ex cantante di Amici, e che ha saputo regalare al pubblico una grande interpretazione del brano Alle porte del sole insieme alla sua tutor.

Sulle altre reti la scelta era, come di consueto, ricca di alternative: Rai 2 ha proposto un nuovo appuntamento con la serie tv S.W.A.T., mentre su Rai3 andava in onda il film Siccità di Paolo Virzì. Due film in programma anche su Rete 4 e Italia 1, rispettivamente Il bambino con il pigiama a righe e Kung Fu Panda 2.

Articolo in aggiornamento dalle 10 in poi