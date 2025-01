Le emozioni della seconda puntata di C'è posta per te, andata in onda il 18 gennaio 2025. Maria De Filippi essenziale e giusta. Ecco cosa è successo

Fonte: IPA Maria De Filippi

Maria De Filippi ha condotto, con il suo stile inconfondibile, una nuova puntata di C’è posta per te, la seconda della stagione 2025 del programma televisivo. In un tubino arancio e tacchi a spillo, la presentatrice televisiva è riuscita a intrattenere il suo pubblico, ancora una volta, con storie emozionanti e divertenti, ma ha soprattutto dimostrato la sua intelligenza ed empatia, dando la sua opinione in modo diretto quando più ce n’erano bisogno.

Maria De Filippi giustamente bacchettona. Voto: 10

Maria De Filippi è al timone anche della stagione 2025 di C’è posta per te, che ha avuto avvio l’11 gennaio 2025 con la prima puntata, all’insegna, come sempre, dell’emozione. Anche il secondo episodio della nuova stagione del people show ha saputo coinvolgere i telespettatori e, dopo una prima storia che ha commosso tutti, per la difficile storia dei due giovani protagonisti, aiutati da Stefano De Martino, anche i secondi protagonisti del programma televisivo hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico da casa e in studio.

Lucia ha chiamato la redazione del people show perché da sette anni non riesce più ad avere contatti con il figlio Claudio, la nuora Samantha e il suo nipotino. Alla base della lite di famiglia una frase infelice della donna detta alla moglie del figlio che avrebbe causato la chiusura dei rapporti, malgrado le continue scuse della donna e le sue richieste di riavere la famiglia del figlio nella sua vita. “Non trattare male mio figlio perché altrimenti dalla Sicilia vengo a Roma e ti strozzo”, questa la frase “incriminata”.

La mittente della speciale missiva televisiva ha fatto il suo appello al figlio, chiedendo di mettere da parte ogni rancore: “Il nostro rapporto è cambiato. Voglio sapere le motivazioni di questo cambiamento totale”. Claudio, però, ha raccontato chiaramente che: “Entrando nella famiglia di Samantha io ho trovato la famiglia” e che non intende tornare a parlare con la madre se lei non trova, prima, il modo di creare un rapporto con sua moglie.

Dopo le affermazioni del destinatario della busta, Maria De Filippi ha deciso di intervenire apertamente, redarguendolo diverse volte: “Sei tu che non vai più a un certo punto, sto cercando di capire perché”. La conduttrice televisiva ha spiegato a Claudio che le attenzioni che cercava dalla madre per sua moglie, non le aveva avute anche lui nei suoi confronti: “Tu medesimo non te le senti nei confronti di tua madre… Devi avere più coraggio e più determinazione nel fare quello che vorresti… Puoi migliorarti la vita”. Poi, anche grazie al suo intervento, il lieto fine: alla fine la famiglia si è riunita. Dovrà lavorare su rapporti e cura, la strada sarà lunga, ma tutti i membri della famiglia sembrano decisi a provare seriamente a riallacciare i contatti.

Gaetano traditore simpatico. Voto: 7

Dopo storie emozionanti e importanti, a portare allegria in studio ci ha pensato Gaetano, che cercava la fidanzata con cui non aveva più avuto rapporti da 60 anni. A differenza dei tanti protagonisti del people show che nel programma hanno cercato dei vecchi amori, però, Gaetano non era stato fedele all’amore per la sua Giovanna e non erano state le circostanze o terze persone a dividere il loro amore. Al contrario, proprio il mittente della posta aveva tradito tanti anni fa l’amata, salvo poi decidere di cercarla a distanza di decenni.

In ogni caso Gaetano ha mostrato tutta la sua simpatia nel programma televisivo, specialmente con la sua descrizione di sé stesso, in cui ha raccontato di avere un orto, tanti animali, di essere generoso e di amare i fotoromanzi. Sessant’anni fa il mittente della posta era un militare in servizio a Napoli e lì una ragazza gli aveva chiesto una copia di una rivista che lui portava con sé. Da questo primo incontro fortuito era nata una vera e propria storia d’amore tra i due, che poi si era conclusa improvvisamente solo perché Gaetano si era innamorato di un’altra donna, Maria, e aveva deciso di sposarsi, senza più contattare Giovanna.

Maria De Filippi ha portato in studio diverse donne che portavano il nome e il cognome dell’amata dell’ex militare che, man mano che sentivano la sua presentazione, si sono lasciate andare a commenti divertenti: “Sono venuta fino a Roma?”. Alla fine, però, una si è riconosciuta nella descrizione data da Gaetano, anche se non ha trovato in lui una somiglianza fisica con il ricordo che le era rimasto in mente: “Da giovane non era così”.

Gaetano ha potuto, così, riabbracciare il suo vecchio amore e, forse, dopo sessant’anni, si è scusato per il tradimento di tanto tempo prima.

Annamaria, anche le mamme sbagliano. Voto: 8

Anche una mamma, Annamaria, ha scritto alla redazione di C’è posta per te per provare a ricucire i rapporti con le sue figlie: Samantha e Tatiana, con cui non ha più rapporti da tre anni, dopo aver deciso di trasferirsi dalla Lombardia alla Calabria. Una decisione dettata dapprima per accudire i suoi genitori e, in seguito, per separarsi dal marito.

Dopo aver mandato via posta la richiesta di divorzio, le figlie hanno deciso di non parlarle più, affermando di essersi sentite abbandonate. Annamaria ha provato a spiegare la sua decisione alle due ragazze: “Ho dovuto fare una scelta, anche perché sono una figlia unica, ho ragionato da figlia e non da madre in quel momento”. La donna ha ricordato alle figlie l’amore che prova per loro: “Nel mio cuore giorno e notte. Io mi sono ritrovata da sola, cercavo magari un piccolo supporto da parte vostra per tutta la situazione che stavo passando. Vi avevo lasciate in buone mani… Mi mancate tantissimo, siete la mia vita. Mi manca la vostra voce, mi manca quando si scherzava, quando si litigava, quando si usciva insieme. Io c’ero, ci sono e ci sarò sempre”.

Le due ragazze, però, hanno svelato che, al di là della scelta della madre, dal primo momento in cui è andata via i loro rapporti sono cambiati, affermando che, fin da subito, tra loro e Annamaria non ci sarebbero stati grandi scambi telefonici. Samantha e Tatiana erano visibilmente emozionate in studio e Maria De Filippi ha provato a metterle a loro agio con affetto e spiegando loro che, se non se la sentivano, potevano chiudere la busta e vedere la mamma in seguito. Alla fine, dopo molte lacrime, le due ragazze hanno scelto di non vedere la mamma: “Io per ora non me la sento”.