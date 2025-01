Stefano De Martino è stato ospite di C'è posta per te, nella puntata del 18 gennaio 2025. Il conduttore ha sfoderato la sua ironia in un siparietto con la De Filippi

Il 18 gennaio 2025 è andata in onda la seconda puntata di C’è posta per te che ha presentato al pubblico, come sempre, varie storie che trasmettevano emozioni di colore diverso. La prima di tutte le vicende protagoniste dell’episodio era la storia di un regalo, voluto da Gianluca e Andrea per la loro nonna e per la loro mamma. I due ragazzi, che avevano perso il padre in tenera età e, in seguito, anche il nonno, hanno avuto l’aiuto di Stefano De Martino per la loro sorpresa.

Il conduttore televisivo è stato protagonista anche di un simpatico siparietto con Maria De Filippi.

Stefano De Martino, ironico a C’è posta per te

Stefano De Martino è stato protagonista della prima storia della puntata di C’è posta per te del 18 gennaio 2025. Accolto in studio da una Maria De Filippi molto felice e sorridente di vederlo, il presentatore televisivo è stato salutato nel migliore dei modi anche dal pubblico lì presente che si è lasciato andare anche a una standing ovation, commentata da Stefano De Martino con affetto: “Mi mancava”.

Il presentatore non si è limitato a partecipare alla sorpresa per cui è stato chiamato, ma ha anche dato il suo contributo fattivo nella sistemazione della scenografia dello studio: “Qua cambiamo tutto adesso”. Maria De Filippi ha replicato con ironia alla proposta del conduttore televisivo: “È anche ora, un paio d’anni”.

Ma Stefano De Martino ha ripreso il siparietto, tornando in studio con delle sfere luminose, da distribuire al pubblico: “Chi meglio di me per fare questa cosa? Siamo generosi, le distribuiamo. Ognuno l’avrà detta nella vita. Ognuna si fa le sue. Può capitare”. Il conduttore televisivo ha aggiunto che, certamente, la presentatrice ha scelto lui per il compito di distribuire le palle perché sa che ne dice tante.

Gianluca e Andrea, storia di un regalo

Stefano De Martino ha aiutato due giovani ragazzi, Gianluca e Andrea, nel fare una sorpresa alla loro mamma e alla loro nonna per: “Dire a mamma e a nonna che se non abbiamo preso brutte strade, siamo dei bravi ragazzi, è grazie a loro”. I due mittenti della speciale missiva hanno raccontato che il loro papà è morto quando avevano 9 e 5 anni e che la loro mamma è rimasta sola a 32 anni e ha effettuato tutti i lavori possibili per riuscire a farli crescere ed: “Essere uguali a tutti i loro coetanei”.

Dopo la morte del padre anche il nonno, purtroppo, è mancato dopo aver combattuto 8 anni con una brutta malattia: “Mai lasciato solo, io lo trattavo come se fosse mio papà e lui come se fosse mio figlio”.

I due ragazzi hanno voluto, così, ringraziare le due figure importanti nella loro vita e, per fare loro una gradita sorpresa, hanno chiamato Stefano De Martino, così apprezzato da loro da poter essere: “Il nostro terzo fratello”. Stefano De Martino ha abbracciato con calore le due donne, sfoderando la sua apprezzata ironia: “Capito com’è cambiato il mio target?”.

Il conduttore ha portato dei doni per le sue ammiratrici, aprendosi anche a delle parole molto importanti sul ruolo del genitore: “Ci mette davanti una lente per tutto il tempo che può e attraverso questa lente noi vediamo il mondo… Perché i bambini devono guardare il mondo in una maniera limpida… Bisogna essere veramente grati alle persone che ci rendono felici”.