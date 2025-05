Ascolti tv del 17 maggio: l’Eurovision Song Contest non ha rivali

Fonte: IPA Lucio Corsi

Una serata all’insegna della musica, dei film e dei programmi di intrattenimento quella di sabato 17 maggio. L’Eurovision Song Contest 2025 ha monopolizzato l’attenzione del pubblico: la kermesse musicale si è conclusa con una finale spettacolare, come solo ci si aspetta da manifestazione del genere. A conquistare la vittoria è stata l’Austria, con la potente esibizione di JJ, cantante dalla voce sorprendente.

Non sono mancate le emozioni con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro, che ha lasciato senza fiato l’intera platea della St. Jakobshalle di Basilea, ma anche il divertimento e la leggerezza della performance piena di energia di Gabry Ponte a suon di Tutta l’Italia.

Sulle altre reti la scelta era varia, tra serie tv, film e programmi di intrattenimento. Su Rai2 era in programma F.B.I., su Rai3 Marco Tozzi ha condotto il pubblico in un affascinante viaggio alle origini della scrittura con Sapiens – Un solo pianeta, e su Rete4 è andato in onda Le ali della libertà. Canale5 ha proposto invece la commedia Corro da te, mentre su Italia1 andava in onda il film Animali fantastici – I segreti di Silente.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 17 maggio