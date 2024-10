Ascolti tv del 15 ottobre, House of Gucci contro Temptation Island

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Su Canale 5 è tornato Filippo Bisciglia con Temptation Island e si scontra con Lady Gaga, protagonista su Rai 1 di House of Gucci. La sfida degli ascolti tv si fa sempre più complicata.

È il 1970 quando l’erede di una delle più importanti firme dello stile italiano incontra la sua futura moglie: Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si sposeranno pochi mesi dopo contro il volere della famiglia di lui. La donna prenderà sempre più potere fino ad arrivare a commissionare nel 1995 l’omicidio del marito.

Questa è la trama di House of Gucci, il film di Ridley Scott con protagonista Lady Gaga, in onda su Rai 1. Mentre Canale 5 ha proposto un altro appuntamento di Temptation Island che fino a questo momento ha totalizzato share vincenti.

Su Rai 2 è stata trasmessa l’ultima puntata di Floor – Ne rimarrà uno solo. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Francesca Fialdini, Le ragazze.

Italia 1 ha programmato il film cult di Quentin Tarantino, Pulp fiction. Invece su Rete 4, Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca si è occupata delle tensioni internazionali con la telefonata della premier Giorgia Meloni al primo ministro israeliano Netanyahu per definire “inaccettabili” gli attacchi dell’Idf contro la missione Unifil dell’ONU. E della Manovra economica.

Prima serata, ascolti tv del 15 ottobre: Temptation vince con 23,1%

Su Rai 1 The House of Gucci incolla al piccolo schermo 1.894.000 spettatori pari all’11.9% di share mentre su Canale 5 Temptation Island piace a spettatori pari al di share; su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 860.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione di 17 minuti: 673.000 – 3.2%). Su Italia1 The Foreigner piace a 892.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Le Ragazze segna 772.000 spettatori e il 4.2% (presentazione di 9 minuti: 574.000 – 2.7%).

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 808.000 spettatori (5.7%). Su La7 DiMartedì interessa a 1.491.000 spettatori e l’8.9% (Più: 412.000 – 6%). Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 699.000 spettatori con il 4.1% (replica di seconda serata: 180.000 – 3.3%). Sul Nove Best Weekend raduna 345.000 spettatori con l’1.9% (replica di seconda serata: 96.000 – 1.3%).

Access Prime Time, dati del 15 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 15 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a Catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%). SWAT raccoglie spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Riserva Indiana raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%) mentre Don’t Forget the Lyrics segna .000 spettatori con il %.

