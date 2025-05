Ascolti tv del 14 maggio, Milan-Bologna o Le indagini di Lolita Lobosco

Su Canale 5 la finale di Coppa Italia Milan-Bologna spiazza tutti. Su Rai 1 va in onda la replica de "Le indagini di Lolita Lobosco"

La serata televisiva di mercoledì 14 maggio è monopolizzata dalla finale di Coppa Italia, Milan-Bologna, su Canale 5 e tutto il resto scompare. Nel senso che a parte il consueto appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, il resto della programmazione è al risparmio.

Così, Rai 1 ha mandato in onda in replica una puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri, in attesa di vedere il finale di stagione di Che Dio ci aiuti stasera e la finale dell’Eurovision 2025 sabato 17 maggio.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? è tornato sul caso di Liliana Resinovich: è battaglia tra consulenti dopo le dichiarazioni del preparatore anatomico che ha detto: “Quella frattura potrei averla causata io”, riferendosi alla vertebra toracica lesionata.

A Fuori dal Coro su Rete 4 si è parlato delle sfide che si trova ad affrontare Papa Leone XIV sui temi della giustizia sociale, della pace, della trasparenza nella Chiesa e delle periferie abbandonate. Su La7 la puntata di Una giornata particolare è stata dedicata alla caduta di Costantinopoli.

Sul Nove ha debuttato Amadeus con il nuovo show Like a Star, ma non decolla.

Prima serata, ascolti tv del 14 maggio: la Coppa Italia spopola. Amadeus al 2,4%

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco incolla al piccolo schermo 2.398.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la finale di Coppa Italia – Milan-Bologna ha conquistato 6.530.000 spettatori con uno share del 30.9%. Su Rai2 – dalle 21:05 alle 23:32 – gli Internazionali d’Italia con il match Musetti-Zverev intrattengono 1.271.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Italia1 Il principe cerca moglie intrattiene 1.119.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? segna 1.730.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 730.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 423.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 286.000 spettatori (2.4%), nel secondo episodio. Sul Nove il debutto di Like a Star raduna 473.000 spettatori con il 2.4%, dalle 21:35 alle 23.26%, 379.000 spettatori (3.3%), dalle 23:31 alle 23:58 col segmento La Sfida, e 276.000 spettatori (3.7%) dalle 0:02 alle 0:28 col segmento Ultima Chance.

Access Prime Time, dati del 14 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.422.000 spettatori (22.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.267.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 Striscina la Notizina raccoglie 3.190.000 spettatori pari al 16.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.211.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.109.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.538.000 spettatori (7.0%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 856.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 778.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.433.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Foodish totalizza 437.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 448.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.534.000 spettatori pari al 22.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.686.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.645.000 spettatori (15.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.384.000 spettatori (18.0%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera (318.000 – 3.0%), Blue Bloods totalizza 510.000 spettatori con il 4.0% nel primo episodio e 725.000 spettatori con il 4.4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 278.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 481.000 spettatori (3.0%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.003.000 spettatori (13.4%), a seguire Blob segna 827.000 spettatori (4.8%) e Riserva Indiana sigla 835.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 899.000 spettatori (5.4%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 178.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 328.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 316.000 spettatori con il 2.1%.