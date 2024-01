Ascolti tv 13 gennaio: il ritorno di C’è Posta per Te con Maria De Filippi

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Sabato 13 gennaio 2024 va in onda su Canale 5 l’attesissima prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te, condottò come sempre dall’immancabile Maria De Filippi. Quali saranno le storie raccontate nelle puntate del 2024? Quali le emozioni che ci regaleranno? Su Rai 1 è invece andato in onda Tali e Quali, con la conduzione di Carlo Conti. A gareggiare sono artisti dilettanti identici in tutto e per tutto alle star da loro imitate.

Rai 3 trasmette Quinta Dimensione. Su Rete 4 va in onda I bambini della speranza. Italia 1 si affida invece a un simpatico film di animazione, Sing.

C’è Posta per Te: boom di ascolti tv del 13 gennaio

Su Canale 5 la prima puntata di C’è posta per te ottiene 4.730.000 telespettatori, share 31,08%. Su Rai 1 la prima puntata di Tali e Quali conta invece 2.957.000, 17,59%. Su Italia 1 il film d’animazione Sing vede un netto di 694.000 telespettatori, share 3.8%. Su Rai 2 la serie FBI International trasmette a 839.000, 4.5%. Su Rai 3 Quinta Dimensione appassiona 570.000 telespettatori, share 3.3%. Su Rete 4 il film I bambini della speranza registra un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 In altre parole è stato visto da 875.000 telespettatori, share 4.1%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti fa sognare in cucina 351.000, 2.3%. Su Nove il doc Whitney Houston – Una voce dal cielo tiene incollati allo schermo 178.000 telespettatori, share 1%.

