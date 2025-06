Ascolti tv dell’1 giugno, Audiscion fa flop. Chi vince la sfida

Fonte: Ansa Elisabetta Gregoraci

Una gara degli ascolti agguerrita quella di domenica 1 giugno, tra comicità, divertimento, film e serie tv. Il palinsesto della serata era molto variegato e ha visto sfidarsi due nuovi programmi di intrattenimento, ma senza risultati convincenti.

Da un lato su Rai2 c’era Elisabetta Gregoraci, che insieme Gigi e Ross ha condotto lo show comico Audiscion, dall’altro su Italia1 Enrico Papi è tornato in prima serata con il quiz musicale Sarabanda Celebrity. Entrambi le trasmissioni però non hanno convinto il pubblico, con uno share poco soddisfacente.

Sulle altre reti le proposte erano diverse: su Rai1 – per la gioia di tutti i fan della fiction – è tornato Màkari, con le repliche della terza stagione. Su Rai3, come ogni domenica, l’appuntamento era con Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report, mentre su Rete4 c’erano le interviste di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca. Su Canale5 invece era in programma la dizi turca La notte nel cuore, che ha battuto anche le proposte delle altre reti. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti?

Prima serata, ascolti tv dell’1 giugno: Audiscion fa flop, vince La notte nel cuore

Nella serata di ieri, domenica 1 giugno 2025, su Rai1 la replica di Màkari 3 ha interessato 1.740.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.037.000 spettatori con uno share del 15.7%. Flop su Rai2 con Audiscion, che intrattiene solo 451.000 spettatori (3%).

Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 1.055.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 Report segna 1.095.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 785.000 spettatori (6.7%). Su La7 In Altre Parole… Domenica raggiunge 780.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2025 ottiene 317.000 spettatori con il 2.3%, mentre sul Nove Little Big Italy raduna 377.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati dell’1 giugno

Su Rai1 Affari Tuoi, condotto come sempre da Stefano De Martino, arriva a 4.568.000 spettatori, arrivando al 30.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.828.000 spettatori pari al 12%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 873.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 651.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 659.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte, mentre sul Nove Little Big Italy è seguito da 340.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 giugno

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 1.736.000 spettatori pari al 16%, mentre L’Eredità ha coinvolto 2.457.000 spettatori pari al 20.5%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.379.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.711.000 spettatori (15%).

Su Rai2 Processo alla Tappa totalizza 637.000 spettatori con il 5.7%, mentre Blue Bloods sigla 608.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 337.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. Miami raccoglie 384.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.632.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 588.000 spettatori (4.4%).

Su Rete4 La Promessa interessa 685.000 spettatori (5.3%). Su La7 La7 Doc – Jackie senza Jack raggiunge 123.000 spettatori e l’1.2%, mentre Uozzap! arriva a 139.000 spettatori e l’1.2%. Infine su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha conquistato 1.194.000 spettatori (11.4%).