Un piccolo imprevisto nella puntata di È sempre mezzogiorno! del 12 dicembre 2024: Antonella Clerici ha condotto con un paio di occhiali rosa-trasparenti, scusandosi più volte con il suo affezionato pubblico. “Ho l’occhio gonfio”, ha spiegato la conduttrice. “Spero di guarire in vista di The Voice Kids“, il programma che va in onda questa sera, con il favore del pubblico e della critica.

Antonella Clerici con gli occhiali trasparenti a È sempre mezzogiorno: il motivo

Si è scusata più volte con gli spettatori, con il suo savoir-faire, lo stesso con cui l’abbiamo sempre amata per essere una conduttrice fuoriclasse: nella puntata in onda giovedì 12 dicembre di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si è presentata con un paio di occhiali rosa-trasparenti. Una scelta insolita per chi segue ogni giorno il programma. Ma c’è un motivo ben preciso: nonostante lei stessa non tolleri chi nasconde gli occhi usando questo accessorio, ieri mattina si è svegliata con una delle palpebre gonfia.

“Mi scuso per gli occhiali ma ho l’occhio che è gonfio“, ha spiegato la Clerici, chiarendo l’accaduto sin dai primi minuti in studio. “Mi sono svegliata con una palpebra così. Vi chiedo scusa ma è anche per non vedere una cosa che potrebbe impressionare. Ho messo l’unguento e spero mi passi. Chiedo scusa”.

Una scelta presa, dunque, per evitare che gli spettatori si concentrassero troppo su quel dettaglio, per evitare di impressionarli. “Ma mi vedete gli occhi? Perché io odio le persone che ti parlano con gli occhiali e non vedi gli occhi. Però questi sono trasparenti e dovremmo vederci”, ha anche chiesto, sempre rispettosa nei confronti di chi lavora con lei e del suo pubblico. La Clerici si è scusata persino su Instagram: “Oggi devo portare gli occhiali, scusate”. Un gesto apprezzato dal pubblico, che sui social, nella pagina del programma, ha chiesto spiegazioni in merito agli occhiali della conduttrice: “Come mai oggi la Clerici con gli occhiali? E nessuna foto sua della puntata odierna?”, e un utente: “Aveva un problema agli occhi, erano gonfi… Ha iniziato la diretta scusandosi per gli occhiali”.

La fuga in Alsazia pochi giorni fa e gli impegni con The Voice Kids

Stasera 13 dicembre va in onda la semifinale di The Voice Kids, il programma che ha conquistato il pubblico e la critica per la sua autenticità. “Spero di guarire”, ha aggiunto la Clerici, spiegando appunto che va in onda una nuova puntata del programma. A parte questo piccolo imprevisto, per la conduttrice è un periodo pieno di cose belle. È appena tornata dalla fuga d’amore in Alsazia insieme al compagno Vittorio Garrone, per festeggiare il suo compleanno.

La Clerici ha compiuto 61 anni il 6 dicembre: a È sempre mezzogiorno!, è stata organizzata una piccola sorpresa per lei, con torta e palloncini. Ormai è anche nel pieno dello spirito delle feste: ha addobbato la sua famosa Casa nel Bosco, che per l’occasione si è “vestita” a festa, tra mille luci, decorazioni e l’albero di Natale da record. Un periodo magico per lei nella sua casa, al fianco delle persone che ama di più, tra cui la figlia Maelle.