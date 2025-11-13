X Factor 2025, anticipazioni del quarto Live: tempo di giostra e doppia eliminazione

La sfida a "X Factor" si fa sempre più dura: nel quarto Live, giri di giostra e due eliminazioni per i concorrenti in gara

Il percorso dei concorrenti di X Factor 2025 entra finalmente nella sua fase più calda. Stasera, giovedì 13 novembre, il palco dell’Arena si trasforma in un vero inferno creativo con l’attesissimo Hell Factor, una puntata che mette tutti sotto pressione: in gioco c’è una doppia eliminazione.

Una serata che promette adrenalina pura tra musica, assegnazioni imprevedibili e un super ospite che conosce questo palco meglio di chiunque altro: Mika.

“X Factor 2025”, le anticipazioni del quarto Live

Questa sera, giovedì 13 novembre, il quarto Live di X Factor 2025 si trasforma nel temuto Hell Factor: una serata che rischia di ribaltare gli equilibri della competizione. L’atmosfera si fa incandescente: la gara entra nel suo momento più delicato e, con una doppia eliminazione all’orizzonte, ogni scelta diventa un passo decisivo.

Si parte con la Giostra, la performance collettiva ormai diventata uno dei marchi di fabbrica dello show. Tutti i concorrenti in gara salgono sul palco uno dopo l’altro, senza pause, per riportare uno dei brani che più li ha rappresentati fin qui in un flusso continuo, ipnotico, che mette alla prova resistenza, presenza scenica e personalità.

Archiviata la Giostra, si rientra nella struttura classica divisa in due manche. Alla fine della puntata il verdetto sarà doppiamente pesante: chi riceve meno voti dovrà lasciare immediatamente il programma, mentre penultimo e terzultimo classificato si giocheranno il tutto per tutto davanti al tavolo dei giudici, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, chiamati a decidere chi merita di proseguire il percorso.

A rendere il quarto Live ancora più speciale, oltre alla conduzione di Giorgia, sarà il ritorno di Mika, super ospite della serata. L’artista, che a X Factor ha lasciato un segno importante durante le sue cinque edizioni da giudice, torna sul palco per presentare un’anticipazione del suo nuovo progetto discografico, in arrivo nel 2026 e lanciato dal singolo Modern Times.

“X Factor”, le assegnazioni dei giudici

Dopo il caos meraviglioso della Giostra, il Live prende una piega ancora più interessante con le nuove assegnazioni. È qui che si capisce davvero quanto i giudici vogliano spingere i loro artisti oltre la comfort zone: le scelte di questa settimana puntano tutte in alto e costringono i concorrenti a giocarsi carta voce, carta interpretazione e un bel po’ di coraggio.

Achille Lauro decide di mettere alla prova i suoi artisti con due pilastri della musica italiana: Layana affronta Ancora ancora ancora di Mina, mentre eroCaddeo si cimenta con La cura di Franco Battiato, un pezzo che richiede una sensibilità vocale e interpretativa enorme.

Francesco Gabbani segue la stessa linea, spingendo i suoi tre concorrenti verso canzoni amatissime e subito riconoscibili: tellynonpiangere porta Io sono Francesco di Tricarico, PierC si misura con E tu di Claudio Baglioni e Michelle dà voce a Rimmel di Francesco De Gregori.

Anche nella squadra di Jake La Furia l’asticella resta altissima. Tomasi si confronta con I giardini di marzo di Lucio Battisti, mentre Delia porta in scena La notte di Salvatore Adamo, rielaborata in un mash-up che promette di sorprendere. Chiude il quadro Paola Iezzi, che sceglie due mondi lontanissimi tra loro ma entrambi iconici: Viscardi reinterpreta Il cielo in una stanza di Gino Paoli, mentre rob si tuffa nell’energia rock di Bring Me to Life degli Evanescence.

“X Factor 2025”, dove e quando vederlo

Il quarto Live di X Factor 2025 va in onda giovedì 13 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21:15.

Ma non finisce qui: oltre alla serata live, continuano anche i due appuntamenti fissi che accompagnano il percorso degli artisti in gara e permettono di vivere l’atmosfera dello show ogni settimana.

Dal lunedì al venerdì alle 19:40 c’è ilDaily di X Factor 2025: uno sguardo dietro le quinte che racconta il lavoro quotidiano di giudici e concorrenti, le assegnazioni dei brani e tutta la preparazione ai Live.

Ogni mercoledì alle 21:15 arriva invece ilRoad to X Factor 2025, un vero e proprio recap del percorso dei concorrenti: dal rewatch delle esibizioni alle nuove assegnazioni, passando per le prove in sala fino all’accensione delle luci in studio.

