Anticipazioni Verissimo del 21 settembre, in studio Andrea Bocelli, Simona Ventura e altri ospiti

IPA Andrea Bocelli

È quasi ufficialmente autunno, lo suggerisce la brezza tagliente della sera e lo conferma il calendario: torna la stagione che vede protagonista il confortevole connubio plaid e bevanda calda nei weekend, e torna soprattutto il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, talk show molto amato dal pubblico italiano, per questa nuova edizione pronto ad emozionarsi più che mai davanti alle storie degli ospiti. A chi toccherà questa volta sedere nello studio di fronte a Silvia Toffanin?

Verissimo, tutte le anticipazioni del 21 settembre

Come primo ospite della puntata di Verissimo in onda domenica 21 settembre Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto Andrea Bocelli.

Simbolo della musica italiana a livello mondiale, il tenore sarà nelle sale di tutto il mondo proprio a partire da quella data con Andrea Bocelli: Because I Believe, film che racconta la sua vita e la sua lunga e luminosa carriera. Al suo fianco a sostenerlo come sempre, in studio, ci sarà anche la moglie Veronica Berti.

Subito dopo sarà dato spazio alle emozioni di Simona Ventura, al debutto per la prima volta come conduttrice della nuova edizione NIP di Grande Fratello: il reality, tornato alle sue fortunate origini, andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 29 settembre.

Ecco poi il tempo di un’intervista ritratto super emozionante: la protagonista sarà un’attrice e regista di grande talento, Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del bio-pic Duse.

Sarà poi il turno di parlare della storia di Francesco Acerbi, in libreria con un’autobiografia in cui si apre al pubblico in merito ai dettagli della sua carriera calcistica ed ai suoi momenti difficili.

La ricca puntata si chiuderà infine con una vicenda drammatica e toccante: in studio sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, l’adolescente di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. Ad essere imputato per questo omicidio è attualmente l’ex ragazzo di Aurora: se la sentenza di colpevolezza verrà confermata Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa.

Verissimo: quando e dove vedere la puntata di domenica 21 settembre

L’appuntamento con il seguitissimo talk show diretto da Silvia Toffanin – giunto oramai alla sua 30esima edizione – costituisce una vera e propria tradizione per i telespettatori di tutta Italia: dopo la pausa estiva, così come lo scorso anno, il programma va in onda ogni sabato e ogni domenica, riconfermandosi così ancora una volta tra le colonne portanti del Palinsesto Mediaset.

Domenica 21 settembre la puntata di Verissimo sarà trasmessa come di consueto a partire dalle 16,30 su Canale5. Come sempre lo show sarà visibile in streaming anche sul canale dedicato di Mediaset Infinity, dove rimarrà disponibile per eventuali recuperi, e sarà inoltre possibile seguirlo sui social grazie ai profili ufficiali: i commenti degli utenti che seguono il programma mentre va in onda sono raccolti in tempo reale dall’hashtag legato al programma.