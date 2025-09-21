Anticipazioni Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini: “Mi faccio in tre”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesca Fialdini torna con Da noi… a ruota libera, e si fa in tre! La conduttrice infatti non sarà solo al timone dello spazio del pomeriggio di Rai 1, ma guiderà anche Attenti al libro, serata speciale dedicata alla lettura, e sarà in pista a Ballando con le Stelle. Si apre così una stagione ricca di impegni e di appuntamenti importanti.

Anticipazioni “Da noi… a ruota libera”, la puntata del 21 settembre

Da noi… a ruota libera torna il 21 settembre. Un appuntamento attesissimo che vede, ancora una volta, Francesca Fialdini misurarsi con temi d’attualità e ospiti d’eccezione. Con lei, nella puntata che apre la ricca stagione, c’è Veronica Pivetti e Carla Signoris, protagonista di Balene – Amiche per sempre, la nuova serie tv di Rai 1.

“Con Veronica Pivetti e Carla Signoris domani metteremo sul tavolo la questione dei gruppi online che pubblicano foto senza consenso tipo ‘Mia moglie’ – ha rivelato la conduttrice all’ANSA -. È una deriva a cui è possibile porre rimedio? E da dove iniziare, dalle leggi che impediscano questi gruppi o da più lontano? Temi fortemente legati alle cronache e ai nostri tempi”. Insieme alle due attrici, “due donne intelligenti spiritose e di grande intelligenza”. In studio anche Gabriel Garko che sarà presente in una “veste inedita”, come anticipato dalla Fialdini, e Lamberto Boranga, una leggenda dello sport.

Nella domenica pomeriggio, Francesca Fialdini dovrà confrontarsi con la sfida degli ascolti contro Verissimo. Una competizione, quella con Silvia Toffanin, che non sembra preoccupare la presentatrice. “La domenica è sempre stata una giornata caratterizzata da una forte offerta competitiva – ha spiegato -, quindi non è certo di una novità per me. So quali sono i miei obiettivi e quelli richiesti dall’azienda per cui lavoro, e continuerò a concentrarmi sul pubblico che ci segue con affetto da sei anni”.

Francesca Fialdini fra Ballando con le stelle e nuovi progetti

Quest’anno Francesca Fialdini sarà fra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025. La presentatrice si esibirà in pista per Milly Carlucci, sfidando gli altri personaggi che hanno scelto di mettersi in gioco. “Dopo anni in cui ho intervistato ballerini e concorrenti di Ballando, provo di persona cosa significa stare per aria facendo finta che non esista la forza di gravità – ha confidato – Il ballo è un universo sconosciuto e parallelo al mio, quindi, mi tocca lavorare sodo! Sto lavorando solo! Ma è divertente. Per me si tratta anche di imparare a muovere il corpo in modo completamente diverso da come sono abituata. In questa prima fase con gli altri concorrenti si respira un bel clima: affiatamento, sorrisi e tanta gentilezza reciproca… almeno finché non scatterà la prima diretta. Lì, dicono, i guanti di sfida inizieranno a volare da tutte le parti”.

Riguardo le dinamiche dello show ha aggiunto: “Sono riservata sul piano affettivo ma non ho nessuna paura a farmi conoscere come persona. Anzi, è giusto che si veda veramente cosa significa combattere con le proprie paure o vivere emozioni nuove. Si percepisce la fatica, la voglia di farcela, insomma l’altalena che comporta una gara così che è anche un grande show tv”.