Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 23 marzo, Fiorella Mannoia tra gli ospiti

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Torna con un nuovo appuntamento Da noi… A ruota libera, il programma domenicale condotto da Francesca Fialdini. Anche nella puntata del 23 marzo, in onda a partire dalle 17,20 su Rai1, il grande pubblico si troverà di fronte a racconti di rinascita, scelte di vita rivoluzionarie e storie che arrivano dall’attualità.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 23 marzo

Non mancheranno ospiti e storie commoventi nella puntata del 23 marzo di Da noi … A ruota libera, lo show condotto su Rai1 da Francesca Fialdini. Nel consueto appuntamento domenicale di Rai1 arriverà Fiorella Mannoia: la famosa cantautrice ha ripreso il tour del suo spettacolo Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra, che toccherà tantissime città in tutta Italia, mentre il 3 e il 4 giugno sarà alle Terme di Caracalla con il concerto evento Semplicemente Fiorella. Un’ occasione per ripercorrere alcuni momenti particolarmente significativi della sua carriera e raccontare i suoi prossimi appuntamenti con il pubblico.

Sarà poi la volta di Maurizio Battista, protagonista al cinema dal 3 aprile con la commedia Tu quoque. Nel film, il comico romano veste i panni di un uomo di mezza età che, in seguito ad un incidente, si risveglia nella Roma del 44 a.C. salvando la vita a Giulio Cesare. Un graditissimo ritorno sul grande schermo per l’attore, il cui ultimo film, Fausto & Furio – Nun potemo perde, risale al 2017.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Non mancherà neppure una parentesi astrologica con Paolo Fox: il famoso esperto, che da moltissimi anni accompagna il pubblico Rai con le sue previsioni, ha raccolto i suoi consigli astrologici nel libro L’oroscopo 2025. Un volume che gli appassionati di stelle e zodiaco non possono assolutamente ignorare.

E ancora, spazio per il piccolo Alessandro Gervasi, pianista prodigio di soli 6 anni, diventato noto per essere stato ospite all’ultimo Festival di Sanremo. Sarà proprio lui a vestire i panni di Peppino di Capri bambino nel film tv a lui dedicato, Champagne – Peppino di Capri in onda su Rai 1 il 24 marzo.

L’ultima ospite sarà invece l’attrice Antonia Truppo, che nel film è la mamma del celebre cantante: si tratta di una nuova sfida per l’apprezzata interpete napoletana, che il pubblico ha già ammirato nella fiction Rai Mare Fuori e in pellicole di successo come Lo chiamavano Jeeg Robot e Il treno dei bambini.

Dove e quando guardare Da noi… A ruota libera

Da noi… A ruota libera è un programma domenicale condotto da Francesca Fialdini. Nato come un talk show in cui la conduttrice ospita volti noti del piccolo e grande schermo, il contenitore mette al centro della narrazione la vita artistica e privata di personaggi celebri (e non) che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri, compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali.

L’appuntamento con Da noi a ruota libera è fissato per domenica 23 marzo su Rai1, subito dopo Domenica In. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, tutte le puntate e le interviste saranno disponibili in replica e in streaming su RaiPlay, dando quindi la possibilità al pubblico di recuperare lo show anche in un secondo momento.