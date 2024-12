Amici, pagelle della decima puntata: cosa è successo domenica 1 dicembre

Fonte: Ufficio Stampa Fascino J-Ax e Maria De Filippi ad Amici 24

Nuovo appuntamento con Amici 24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla decima puntata. A giudicare gli allievi sono stati per il canto J-Ax, mentre per il ballo Giorgio Madia. Ospiti Enrico Nigiotti e Briga, entrambi ex allievi del talent show, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli. In sfida sono finiti Chiara, Diego e Luk3. La puntata è stata indubbiamente segnata dallo scontro di fuoco, con toni piuttosto accesi, tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Amici 24, la lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Ancora uno scontro di fuoco tra Professori ad Amici 24. Al centro della scena, nella puntata in onda su Canale 5 il 1 dicembre 2024, un accesa discussione tra le insegnanti di canto Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Le due hanno litigato furiosamente per via del concorrente Luk3 che, nel frattempo, è riuscito a vincere l’ennesima sfida. Il giovane però è sempre ultimo e per la Pettinelli dovrebbe andare via.

“Spero che tu ti possa vergognare anche solo un attimo di quello che hai fatto questa settimana con Luk3, mi riferisco al day time in cui sei entrata telefonicamente nella casetta e hai fatto vessazioni contro un ragazzo che praticamente non hai fatto parlare”, ha raccontato Lorella Cuccarini durante la puntata di Amici. Poi ha aggiunto: “Tu qua stai abusando del tuo ruolo, dovresti motivarlo e anche criticarlo ma non minare le sue sicurezze”.

Anna Pettinelli ha provato a giustificarsi: “Io a Luk3 ho fatto vedere quelli che sono i candidati, che è quello che già si fa quando ci sono le sfide”. La Cuccarini non è stata d’accordo: “Tu non puoi sminuire un ragazzo, non puoi permettertelo. E ti dico di più: questa è l’ultima volta. Io vorrei un provvedimento disciplinare nei confronti di un prof, non so se sia successo. C’è un limite, sono stufa”.

“C’è un regolamento che vieta che io possa parlare con i ragazzi? No. Lorella, come fai tu è molto facile. Stai tutta la puntata serena e bella come se vedessi Whitney Houston che canta. Io sono una che ci mette la faccia e mi prendo la shitstorm di tutti quelli che amano Luk3 ma a me non interessa”.

A questo punto è intervenuta Alessandra Celentano, che ha ricordato la sua discussa proposta di una settimana fa: “Non merita di stare sulla scuola perché arriva sempre ultimo. Continua a non capire perché non ti sei adeguata alla mia mozione… a quest’ora sarebbe già fuori“. La Pettinelli si è però detta di nuovo contraria.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Lorella Cuccarini, il troppo storpia. Voto 5

È giusto difendere i propri alunni ma a volte il troppo storpia. Lorella Cuccarini fa bene a credere in Luk3 e sui modi di Anna Pettinelli che sono tutt’altro che gentili ma sarebbe giusto, ogni tanto, concentrarsi sulla sostanza perché non sempre si fa il bene di qualcuno stando dalla sua parte, a prescindere dalla realtà.

Anna Pettinelli, incoerente. Voto 4

In sostanza il discorso di Anna Pettinelli è giusto (e anche J-Ax ha dato ragione alla speaker radiofonica, piazzando l’allievo all’ultimo posto della classifica di puntata): se un alunno arriva puntualmente ultimo e non dà segni di miglioramento, perché non prendere in considerazione di fare spazio a qualcun altro? Peccato però che la Pettinelli si riveli poi incoerente: la settimana scorsa, davanti alla proposta di Alessandra Celentano di far uscire dalla scuola un alunno che, per tre volte, finisca in ultima posizione, si è opposta con tutta se stessa. Dov’è la coerenza?

J-Ax va dritto al punto. Voto 7

J-Ax è una persona diretta, sena peli sulla lingua. E chi ricorda le vecchie edizioni di Amici in cui lui era protagonista lo sa bene. Anche questa volta il rapper ha saputo veicolare messaggi precisi e chiari per dire ai giovani artisti del programma cosa va ma anche cosa non va. Con la sua grande umanità è stato pronto ad indicare la strada più giusta per migliorare.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Maria De Filippi regina del riciclo. Voto 8

Forse l’hanno notato in pochi ma per la puntata dell’1 dicembre di Amici Maria De Filippi ha indossato un tailleur già visto qualche puntata fa, sempre nella Scuola più famosa d’Italia. Un elegante tailleur rosso che la conduttrice ha abbinato a delle comode sneakers. Dettaglio glamour in più: le calze della stessa tonalità del completo.

Un look casual ma chic, perfetto per un appuntamento pomeridiano. Queen Mary si riconferma così regina del riciclo: non è la prima volta, infatti, che indossa più volte lo stesso outfit. Era già successo lo scorso anno, sempre ad Amici, quando aveva indossato svariate volte una camicetta in lurex. La De Filippi si conferma una icona fashion della tv italiana, più che mai vicina al suo pubblico.