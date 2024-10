Anticipazioni Amici 13 ottobre: due allieve a rischio e un nuovo ingresso (famoso)

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Nuovo appuntamento con Amici: il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda domenica 13 ottobre dalle 14 su Canale 5 e promette già colpi di scena. Durante la puntata infatti saranno due le allieve che rischieranno di lasciare la scuola più famosa della tv, che nel frattempo vedrà l’ingresso di una nuova cantante e figlia d’arte. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata, tra ospiti, eliminazioni e sfide.

Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni del 13 ottobre

La classe della scuola di Amici è già formata, ma negli anni abbiamo imparato che per mantenere il proprio banco gli allieve devono saper dimostrare tutto il loro talento per arrivare fino al Serale. La sfida è ardua e nulla è dato per scontato: ogni settimana le sfide potrebbero mettere a rischio la maglia che i ragazzi hanno conquistato con fatica.

Durante la puntata registrata il 10 ottobre che andrà in onda domenica 13, a giudicare cantanti e ballerini saranno Fiorella Mannoia, Kledi Kadiu, Charlie Rapino e Garrison Rochelle. Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperguidaTv ospite speciale del terzo appuntamento domenicale di Amici sarà un volto noto al talent: si tratta dell’ex allievo Virginio, che tornerà nella scuola con il suo singolo Amarene.

Chi viene eliminato e chi entra nella scuola

Nella scorsa puntata di Amici avevamo visto cantanti e ballerini sfidarsi per mantenere il proprio posto nella scuola. A non convincere i due giudici esterni – Gigi D’Alessio per il canto ed Eleonora Abbagnato per la danza – erano state due allieve: Alena, della scuderia di Rudy Zerbi, e Sienna, ballerina e pupilla di Emanuel Lo.

Le loro esibizioni non hanno entusiasmato i giudici, che hanno dato loro dei punteggi più bassi rispetto ai loro compagni: Alena e Sienna sono così arrivate in ultima posizione nelle gare di canto e di ballo. Così le due, come da regolamento, hanno dovuto sfidare due ragazzi scelti dalla produzione per il proprio banco.

La giovane ballerina ha gareggiato contro il collega Mattias: nella sfida giudicata da Garrison, è stata proprio la ragazza ad avere la meglio, riuscendo a rimanere all’interno della scuola, anche se il celebre coreografo ha sottolineato che c’è ancora tanto lavoro da fare.

Discorso diverso invece per Alena che è stata eliminata dal talent show: la cantante ha dovuto sfidare Chiamamifaro, che è riuscita a convincere con la sua esibizione Rapino guadagnandosi un banco. La nuova allieva è una figlia d’arte, proprio come Ilan Muccinno, già allievo della scuola: si tratta di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, che ha già fatto il suo debutto nel mondo della musica, esibendosi al Concertone del Primo Maggio. La giovane dovrà scegliere a quale professore affidare il suo percorso, visto che è stata scelta dalla produzione.

Per quanto riguarda la gara di canto, stando alle anticipazioni riportate da SuperguidaTv, Nicolò è riuscito a conquistare il primo posto mentre Senza Cri è arrivata ultima, che alla consegna della felpa rossa della sfida non è riuscita a trattenere le lacrime. Nella gara di ballo invece primo posto per Daniele e ultimo per Teodora.

Non sono mancati gli scontri in studio per i compiti assegnati dai professori durante la settimana. Nicolò ha eseguito il compito di Rudy Zerbi sulle note di Abissale di Tananai, non convincendolo, mentre Rebecca quello dato dalla maestra Celentano: scintille tra la prof storica e la nuova insegnante Deborah Lettieri.