Amici, pagelle seconda puntata: cosa è successo domenica 6 ottobre

Amici entra nel vivo: dopo la prima puntata che ha visto formarsi le classi della scuola più famosa della tv, il secondo appuntamento non ci ha deluso, con le prime sfide tra cantanti e ballerini, pronti a dimostrare di essere meritevoli della maglia che si sono conquistati con le loro prime esibizioni.

Non sono mancati gli scontri (anche se al momento sono solo pacati scambi di opinione), mentre impariamo a conoscere i nuovi allievi della scuola e la nuova insegnante di danza Deborah Lettieri, che ha preso il posto di Raimondo Todaro e sta già dimostrando di avere delle idee diverse dalla collega Alessandra Celentano.

Maria De Filippi esempio di eleganza televisiva. Voto: 10

Durante la prima puntata Maria De Filippi si era complimentata con Cristiano Malgioglio e Carlo Conti per la loro bella avventura a Tale e Quale Show, e anche in questo secondo appuntamento della domenica la conduttrice non ha perso occasione di dare una bella lezione di eleganza televisiva.

Così, quando una delle giovani ballerine si è esibita sulle note di un noto brano di Giorgia, ne ha approfittato per spendere belle parole sulla cantante, che si sta confrontando con una nuova sfida: “Fai i complimenti a tua moglie per la conduzione di X Factor“, ha detto a Emanuel Lo. Come lei, nessuna.

Gigi D’Alessio come un papà. Voto: 8

Per il secondo appuntamento della domenica pomeriggio, Maria De Filippi ha voluto puntare sul sicuro, invitando come giudice per la sfida tra i cantanti un mostro sacro come Gigi D’Alessio. L’artista è abituato a stare davanti alle telecamere anche in veste di coach, vista la sua esperienza a The Voice, e ha dato consigli paterni ai ragazzi della scuola che si stanno affacciando adesso al mondo della musica.

Senza dimenticare un pizzico di ironia, facendo battute sui loro nomi d’arte. Tenerissima poi la reazione della giovane cantante SenzaCri, che davanti a Gigi non ha potuto nascondere la sua emozione, strappandogli un sorriso.

Alessandra Celentano, sempre la solita (che ci piace). Voto: 7

C’è poco da fare, la Cele è la Cele: intransigente, severa (ma giusta), la storica maestra di danza ci tiene al rispetto delle regole. E non ha nessuna intenzione di instaurare un rapporto d’amicizia con gli allievi, solo insegnare loro i passi di danza – classica ovviamente – e la disciplina.

Rispetto ad alcune questioni oggi si pone in modo diverso: i tempi sono cambiati e pur avendo messo a dieta la ballerina di latino Alessia, i toni sono decisamente più morbidi rispetto a qualche anno fa, quando si accaniva sulle “cosce grosse” o sui fisici “imponenti” di alcune ragazze della scuola.

E se la sua nuova collega Deborah Lettieri prova a dare alla ballerina della sua scuderia un compito, lei si sente in dovere di “migliorarlo”, perché per lei non ha senso. Il primo scontro è servito (e siamo certi che non sarà l’ultimo).

Diego Lazzari, il tiktoker approdato ad Amici. Voto: 5

Nella prima puntata è stato accolto con un boato dalle giovani presenti in studio, e non è stato certo per il suo bel faccino o per lo sguardo magnetico. Se qualcuno si stesse chiedendo perché Diego è già famoso prima di entrare nella scuola di Amici è perché è un tiktoker affermato, conosciuto con il suo nome e cognome, Diego Lazzari. Il giovane si è già approcciato alla musica, rilasciando dei singoli che grazie alla sua notorietà sono subito diventati virali.

Non è un caso che sia stato scartato da due dei prof di canto ma sia stato scelto con entusiasmo da Rudy Zerbi, che (secondo noi) l’ha voluto nella sua squadra anche per la potenzialità della sua carriera fuori dalla scuola. Durante la seconda puntata si classifica penultimo, non convincendo Gigi D’Alessio che lo trova poco preciso. C’è da lavorare, e tanto: stare dietro un telefono è molto diverso da convincere il pubblico che sta davanti lo schermo televisivo.