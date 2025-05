Amici 24, perché non va in onda oggi 7 maggio

Fonte: IPA Maria De Filippi

Salta l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi: il 7 maggio il daytime del talent show di Canale5 non andrà in onda. Una scelta dettata dall’importanza di un evento che monopolizzerà l’attenzione dei media nazionali: ecco perché Mediaset ha scelto di eliminare dal palinsesto la puntata di oggi.

Amici 24, salta la puntata del 7 maggio: cosa succede

Proprio come accaduto per le festività appena trascorse – basti pensare al 1° maggio o al 25 aprile – anche oggi salterà l’appuntamento quotidiano con il daytime di Amici di Maria De Filippi. Nessuna ricorrenza particolare in questo caso, ma un evento che sta già monopolizzando l’attenzione di tutti i media nazionali.

Inizia oggi infatti il Conclave per eleggere il nuovo Papa, il successore di Francesco. Oggi alle 16.30 i 133 cardinali elettori, tutti con meno di 80 anni, entreranno nella Cappella Sistina, che sarà sigillata in attesa della fumata bianca, quella che di fatto annuncerà il nuovo Pontefice. La notizia della cancellazione della puntata odierna è arrivata direttamente dai canali social del programma, dove è stato pubblicato il seguente annuncio: “Torniamo giovedì 8 maggio, alle ore 16:10“.

Nel messaggio non è stata riportata la motivazione che ha portato all’annullamento del daytime del 7 maggio, ma di certo anche Canale5, come altre reti, dedicherà uno speciale al Conclave che eleggerà il 267esimo Pontefice storia della Chiesa cattolica. Vista la portata dell’evento, Mediaset ha quindi deciso di mettere in stand-by Amici 24, per lasciare spazio a un programma di approfondimento in diretta con commenti, ospiti e primi retroscena.

Non si conoscono ancora i dettagli della programmazione di oggi, ma alle 17 come sempre andrà in onda Pomeriggio Cinque, sotto la conduzione di Myrta Merlino, che continuerà il racconto delle fasi iniziali del Conclave.

Nessun cambiamento di programma per Uomini e Donne, che sarà trasmesso come di consueto dalle ore 14.15 alle 16. Il daytime dedicato al talent di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente a partire da domani, 8 maggio, per raccontare le ultime news in arrivo dalla scuola a pochi giorni dalla semifinale della fase Serale, in programma sabato 10 maggio.

Naturalmente adesso tutti gli occhi del mondo sono puntati su Città del Vaticano: non sappiamo infatti quanto durerà il Conclave, che terminerà quando verrà scelto il successore di Papa Francesco. Potrebbero volerci da pochi giorni a qualche settimana per avere la fumata bianca.

Cambia la data della finale di Amici 24

I cambiamenti di questa edizione di Amici 24 non riguardano solo il daytime: novità anche per quanto riguarda la puntata finale del talent, quella che decreterà il vincitore di quest’anno. I vertici Mediaset hanno deciso di rinviare l’ultimo appuntamento del programma per evitare la concorrenza dell’Eurovision Song Festival che andrà in onda sabato 17 maggio.

Ma niente paura: la puntata finale di questa 24esima edizione del programma andrà in onda domenica 18 maggio. Attualmente in gara rimangono Antonia, Daniele e Alessia nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre nel nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri i superstiti sono TrigNo, Nicolò e Francesco.

La semifinale è prevista per sabato 10 maggio: chi tra i ballerini e cantanti riuscirà a guadagnarsi il posto per accedere alla finalissima?