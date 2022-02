Amici 21, chi andrà al Serale e chi no (secondo noi)

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

Finalmente ci siamo: questa lunghissima edizione di Amici si avvia verso la fase finale, quella che decreterà il vincitore dell’ambita coppa del talent show. E se alcuni ragazzi sono già ufficialmente ammessi al Serale, grazie alla generosità dei loro professori, per tutti gli altri la sfida è ancora in corso. Quali saranno gli allievi che rivedremo anche in prima serata? Ecco le nostre previsioni.

Amici 21, il Serale: tutte le novità

Sebbene si avvicini ormai a grandi passi, il Serale di Amici 21 è ancora avvolto da una nuvola di mistero. Sono infatti molte le cose che ancora non sappiamo, e che apprenderemo solo nel corso delle prossime settimane. Ad esempio, quando inizierà: negli ultimi anni, abbiamo sempre dovuto aspettare la fine di C’è posta per te, lo show in onda il sabato sera – è proprio questo il posto che anche il talent occuperà nel palinsesto. Quindi probabilmente dovremo attendere ancora un pochino per poter assistere alla sfida più ardua, quella per la vittoria di questa edizione.

Ma le prime certezze iniziano a farsi avanti. Come i nomi dei ragazzi che arriveranno all’ultima fase di Amici 21: nei giorni passati, la produzione ha aperto le porte del Serale e i professori possono ora scegliere autonomamente se concedere l’opportunità ai propri allievi o se rimandarli a casa. Nel corso dell’ultimo appuntamento domenicale, sono arrivate le prime decisioni che hanno letteralmente fatto saltare il pubblico dalla felicità. Al momento, sono passati alla fase serale due ballerini e due cantanti: Michele e Dario per il ballo e Alex e Sissi per il canto.

Amici 21: chi andrà al serale

Se dunque i primi quattro nomi sono ormai sicuri, non resta che scoprire chi saranno gli altri ragazzi a guadagnarsi la maglia d’oro. La decisione, come abbiamo visto, spetterà solamente ai loro professori. E a noi non resta che fare qualche previsione, in attesa delle prossime puntate di Amici 21 – dove finalmente le squadre del Serale prenderanno forma. Tra i ballerini, ce ne sono ancora molti in gara. Sono ben quattro le new entry che si sono aggiunte alla scuola nell’ultimo paio di settimane – tra cui anche Michele, già passato alla fase finale.

Per John Erik, selezionato da Veronica Peparini, sembrano già non esserci molti dubbi: il suo talento ha conquistato persino la Celentano. Per Nunzio e Leo, invece, la strada è incerta e probabilmente dovranno dimostrare ancora molto prima di poter ambire alla maglia d’oro. La Celentano ha ancora Carola tra le sue fila, e non è mai parsa titubante nei suoi confronti. Siamo sicuri che la vedremo al Serale, proprio come Serena, che è invece la ballerina di Raimondo Todaro. Restano ancora Christian e Alice: entrambi molto bravi, non ci hanno però colpito come i loro compagni. Per loro il rischio di rimanere fuori è alto.

Tra i cantanti, la scelta è ancora più difficile. Ad eccezione di Giò Montana, che è arrivato da pochissimo e per cui quindi sospendiamo il giudizio, gli altri ragazzi sono già da tempo nella scuola e hanno dimostrato tutti un notevole talento. A nostro parere, i favoriti sono Calma, Aisha e LDA: tutti e tre hanno conquistato pubblico e professori – sebbene proprio di recente il figlio di Gigi D’Alessio abbia dato prova di star attraversando una crisi. Crytical è senza dubbio molto bravo, ma ha quel qualcosa in più che potrà portarlo alla finale? Gli stessi dubbi si pongono per Luigi e Albe.