Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Sì, ci stiamo avviando verso il gran finale di Amici 24: dopo un anno trascorso ad appassionarci alle vicende degli alunni della scuola di Maria De Filippi, domenica 18 maggio sarà eletto il vincitore di questa edizione. Non senza polemiche, naturalmente, grande classico: dopo l’eliminazione (super a sorpresa) di Nicolò Filippucci, sono fioccate critiche sul programma e contro i giudici. Ma cosa dicono i pronostici sul vincitore di Amici 2025?

Chi vince Amici 2025: sondaggi

Un’emozionante edizione condotta da Maria De Filippi sta per concludersi: la finale di Amici va in onda il 18 maggio, domenica e non sabato, come da tradizione, considerando che il 17 c’è la finale dell’Eurovision Song Contest. Chi solleva, dunque, la coppa della 24esima edizione? Sono cinque i finalisti: tre ballerini, due cantanti. TrigNo, ovvero Pietro Bagnadentro, ha avuto un percorso intenso, in cui si è perfezionato: non meno brava è stata Antonia Nocca, che ha vinto anche il Spotify Singles.

Tra i ballerini di Amici 24 che sono arrivati alla finale, invece, troviamo Alessia Pecchia (favorita nella categoria ballo sin dagli inizi), Francesco e Daniele. Secondo i pronostici, il favorito, dopo l’eliminazione di Filippucci, è TrigNo: ancora una volta a vincere Amici potrebbe essere un alunno della categoria canto. Anche Francesco, in ogni caso, può riservare sorprese e, come si dice sempre, non sono mai esclusi colpi di scena durante le finali. Oltre che sondaggi e pronostici, anche i Prof. sembrano d’accordo sulla vittoria di TrigNo: Pettinelli, Cuccarini, Lo e Lettieri tifano per TrigNo, mentre Zerbi e Celentano per Antonia.

Il caos dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci

Ma Amici 24, al netto dei sondaggi sui possibili vincitori, è anche nel mirino dei suoi stessi fan: l’eliminazione di Nicolò Filippucci? Non è andata giù a nessuno, tanto che si è scatenata una protesta social (e non solo). “La semifinale più ingiusta della storia”, così è stata definita dai fan, che hanno ritenuto scandalosa la sua uscita dal talent show. Stando a quanto circola su TikTok, alcuni fan si sono organizzati per esprimere il proprio dissenso fuori dagli studi di Amici sabato 17 maggio. Per molti, Nicolò rimane il vincitore di questa edizione.

Nonostante tutto, Nicolò ha considerato questo viaggio come un’occasione per crescere: “Grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona. Un immenso grazie a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto ad Anna che ha sempre creduto in me, si, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente”.

Nessun rancore, dunque, anche se i fan non sono proprio d’accordo con questa scelta. Sarà dunque Pietro Bagnadentro, in arte TrigNo, a sollevare la coppa? Il giovane artista, nato ad Asti nel 2002, aveva iniziato la sua carriera nel calcio, ma poi un infortunio ha rimescolato tutte le carte, portandolo proprio ad Amici: la musica è diventata la sua ancora dopo quanto gli è accaduto.