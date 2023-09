Amici 2023, all’avvio c’è già l’infortunio di un ballerino

Fonte: IPA Maria De Filippi

La nuova edizione di Amici 2023 non è ancora iniziata, ma il talent show di Canale 5 sta già facendo discutere. Non parliamo del cast dei professori, sul quale non sembrano ormai più esserci dubbi, né del ritorno di allievi degli anni passati: a tenere banco nelle ultime ore, infatti, è il presunto infortunio di uno dei protagonisti del programma. Pare infatti che, a causa di prove estenuanti, un ballerino si sarebbe fatto male.

L’ombra dell’infortunio su Amici 2023

C’è grande attesa per il ritorno di Amici in tv. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi andrà in onda a partire da domenica 24 settembre, con un cast perfettamente bilanciato tra conferme e new entry. Tuttavia, al centro delle ultime indiscrezioni sul programma, c’è purtroppo un infortunio: una tegola che troppo spesso si è abbattuta sui danzatori che nel corso degli anni si sono succeduti tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. E quest’anno non fa eccezione: uno dei ballerni, a causa di estenuanti prove di ben 7 ore, si sarebbe fatto male, e non potrà partecipare alla prima puntata del programma.

Non si conosce l’identità del ragazzo, che è rimasta segreta, ma probabilmente si tratta di uno degli aspiranti allievi. L’indiscrezione arriva dall’affidabile Amici News, ma come sempre in questi casi bisognerà attendere il riscontro televisivo per avere una conferma definitiva. La speranza, comunque vadano le cose, è che si tratti di un infortunio di lieve entità.

La nuova edizione del talent show

Nei mesi estivi si è molto parlato della prossima edizione di Amici 2023, soprattutto del parterre professori. I nomi, infatti, sono stati rivelati solo di recente, smentendo alcune voci e confermandone altre. Se Arisa ha effettivamente detto addio al suo ruolo, con il ritorno di Anna Pettinelli, Raimondo Todaro è stato invece confermato. Torneranno tra i banchi anche i volti storici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Sul fronte allievi dovrebbe essere confermato il ritorno di Mezkal, che lo scorso anno Rudy Zerbi aveva deciso di eliminare ad un passo dal serale promettendogli un banco a settembre. Potrebbe avere una seconda chance anche Jore, che si era ritirato per motivi personali. I due sarebbero stati avvistati ai casting per la nuova edizione, confermando la volontà della produzione di riaverli nel cast. Rumor non confermati parlano anche dell’ingresso di un altro figlio d’arte dopo il successo di Angelina Mango ed LDA: si tratterebbe di Giovanni Antonacci, secondogenito di Biagio e Marianna Morandi. Non è la prima volta che il nome del ragazzo viene accostato allo show, per cui l’indiscrezione è da prendere con le pinze.

L’ultima novità, invece, riguarda il comparto dei ballerini professionisti. Se il vincitore dello scorso anno Mattia Zenzola sarà tra i protagonisti del musical di Mare Fuori, la seconda finalista Isobel Kinnear dovrebbe invece affiancarsi a Giulia Pauselli ed Elena D’Amario nel corpo di ballo. Una bella soddisfazione per la danzatrice australiana, che, nonostante le numerose proposte ricevute, potrebbe aver scelto di restare in Italia, suo Paese di adozione. Che ci sia (anche) lo zampino del fidanzato Cricca?