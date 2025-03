Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Durante la finale di Sanremo 2025, le critiche contro Alessia Marcuzzi e il suo modo “scanzonato” si sono sprecate: sui social, la gag degli abbracci è stata presa pesantemente di mira, tanto che anche nei giorni seguenti alla fine della kermesse persino l’amica Elisabetta Canalis ha preso le sue difese. Per poi scoprire, secondo indiscrezioni, la “furia” del manager della Marcuzzi, sempre relativa alla gag, suggerita – pare – da Fabrizio Biggio. A Domenica In, finalmente Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio e replicato alle critiche, ammettendo che una cosa le è dispiaciuta davvero molto.

Domenica In, Alessia Marcuzzi replica alle critiche dopo Sanremo 2025

Calcare il palco più importante d’Italia e venire additata di essere addirittura “drogata”: è quanto accaduto ad Alessia Marcuzzi, conduttrice con anni di esperienza alle spalle, un atteggiamento sempre frizzante e il sorriso in tasca. Eppure, a Sanremo 2025, dove è stata chiamata da Carlo Conti per co-condurre la kermesse nella serata finale insieme ad Alessandro Cattelan, le cose sono sfuggite un po’ di mano, soprattutto agli utenti sui social, che si sono scatenati a commentare negativamente la gag degli abbracci.

Ospite a Domenica In nella puntata di oggi 23 marzo da Mara Venier, Alessia Marcuzzi ha parlato di come si è sentita ferita dopo aver letto alcuni commenti. “Una cosa a Sanremo mi è dispiaciuta. In conferenza stampa ho detto che non era il mio sogno condurre Sanremo. Ovviamente ero felicissima di farlo, mi sono divertita. Sono stata autentica e sono stata me stessa sul palco. Sono un po’ scanzonata, a volte anche troppo. Non sono così 24 ore al giorno, in quel momento mi sentivo bene”.

E ha aggiunto: “Sono stata molto criticata a Sanremo, non replico mai alle critiche, che reputo fondamentali. Una cosa mi è dispiaciuta. Mi è arrivata addosso una shitstorm per il modo di fare troppo scanzonato. Mi hanno detto che hanno iniziato a scrivere che sembravo drogata”. Ha spiegato di accettare tutte le critiche, ma di non poter proprio passare oltre, perché questa accusa è priva di fondamento. “Ci tengo a dire che non ho mai fumato in vita mia, non mi sono mai drogata. (…) Mia figlia ha 13 anni e legge quello che viene scritto, mi dispiace quando scrivono che sembro drogata o ubriaca. Se non sono piaciuta, ci può stare”.

Lo stop in tv e la ripartenza

Dopo l’addio a Mediaset, voleva stare un po’ dietro le quinte: ha iniziato a lavorare a 17 anni, alle spalle ha una lunghissima carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo. Poi, però, è arrivato Boomerissima, ha condotto i David di Donatello al fianco di Conti e, sempre con quest’ultimo, la finale di Sanremo 2025. Oggi la Marcuzzi si sente di essere stata fortunata in amore, ma non sta cercando l’anima gemella. “Ho tanti amici, i miei figli, mi godo del tempo per me. Lavoro tanto, stare da sola può far bene a se stessi. Tendo sempre a controllare, a far stare bene gli altri, mi sto prendendo del tempo per me ora. Sono sempre stata impegnata, da sola mai. Avevo anche l’ansia di rimanere da sola, avevo voglia di sentirmi innamorata”.