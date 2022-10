Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show: “Magra perché non mangio”

Difficilmente guardo la televisione di venerdì sera, non perché la mia vita sociale sia fitta di apertivi da week end, più semplicemente perché (le mamme come me capiranno benissimo) dopo una settimana a rincorrere figli, scuola dei figli, sport dei figli, visite mediche dei figli, solitamente svengo sul letto verso le 20.00. Capitano però rare eccezioni e confesso che una mia debolezza è Tale e quale Show. Più per la simpatia della giuria, capitanata da un Malgioglio in forma strepitosa e da un Panariello che lo “percula” a sfinimento. Questa premessa per giustificare il fatto che la polemica che ha investito Alessandra Mussolini, una delle concorrenti della trasmissione, in questi giorni (basta farsi un giro su Twitter per leggerne) l’ho vissuta in diretta.

E, confesso che prima ancora di leggerne ho pensato la stessa cosa: la battuta di Alessandra è stata infelice e pericolosa.

Ma andiamo con ordine: la Mussolini, in forma splendida, ha interpretato Lady Gaga in Bad Romance. E per fortuna outfit e fisico bestiale hanno offuscato la performance vocale da brividi, nel senso più letterale e non metaforico del termine (“Se ti becca Lady Gaga te mena”, tra i commenti più gentili su Twitter). “Ti è rimasta sullo stomaco la peperonata?”, le ha chiesto Cristiano Malgioglio a fine esibizione.

Mentre Loretta Goggi le diceva quelle che abbiamo pensato universalmente tutte: “Hai un fisico pazzesco (a 59 anni, ndr). Ma come fai?”

E qui arriva il bello, o meglio, il brutto delle risposta: “Non mangio. Mangiucchio, si sopravvive”. Che, ne va da sé detto in prima serata, sulla rete nazionale, davanti a milioni di ragazzine di combattono tutti i giorni con la voglia di mangiare e quella di poter entrare nella taglia 36-38 delle influencer e modelle più famose, non è proprio il messaggio migliore che si potesse dare. Avesse detto “Cerco di mangiare bene”, “Non mi sfondo di schifezze”, “Mangio poco ma di tutto”. Ma non mangio, no. Non mangio non va bene. E Alessandra, mamma prima ancora che donna di spettacolo, dovrebbe saperlo bene.

Qualcuno ha anche sottolineato che lo stesso conduttore Carlo Conti sarebbe dovuto intervenire per far sottolineare a una avventata Alessandra la superficialità e pericolosità di tale risposta. Ma probabilmente Carlo era ancora stordito dall’esibizione e si sa, gli uomini sono forse meno attenti e sensibili all’argomento.

E pensare che proprio lei, di recente, ospite di Da noi…a ruota libera programma condotto da Francesca Fialdini, aveva detto, a proposito di sessualità e giovani, sul tema ricorrente del gender fluid : “Vuoi vedere che divento fluida pure io? Devo dire la verità, vedendo anche quanto soffrono i ragazzi, gli adolescenti, quando hanno paura di dire le verità in famiglia, capisci che hai proprio toppato. Penso si debba fare di più, molto spesso i ragazzi, specie i maschi, diventano anoressici perché non riescono a esprimersi”.

E allora lei per prima dovrebbe porre più attenzione alle proprie espressioni, soprattutto in diretta tv.