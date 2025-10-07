Affari tuoi, il suggerimento sbagliato di Stefano De Martino: Francesca perde 200mila euro

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stefano De Martino

Non si smette di vincere ad Affari tuoi, seppur si interrompe l’onda fortunata che ha portato i concorrenti della scorsa settimana verso cifre da capogiro. Anche la puntata di martedì 7 ottobre nascondeva un pacco a dir poco ricco, che però è stato rifiutato da Francesca, pacchista dalla Sicilia, che ha seguito il suggerimento arrivatole in sogno dal conduttore Stefano De Martino.

Il sogno premonitore con Stefano De Martino

Dopo un inizio partita piuttosto equilibrato e promettente, Francesca, concorrente in arrivo dalla Sicilia e accompagnata dal marito Salvo, rivela di aver ricevuto un suggerimento segreto da Stefano De Martino. A metà puntata, la concorrente afferma di aver sognato il conduttore. “Tu mi stavi dando il tuo numero di telefono. – racconta – Io di quel numero di telefono non mi ricordo nessun numero, tranne uno, che non ti dico”.

Dopo qualche minuto di suspence, infine, apre il pacco suggeritogli dall’onirico Stefano, ma si rivela un grande sbaglio. C’erano ben 30mila euro dietro il numero magico. “Se io dovessi darvi un numero nel sogno, non sono affidabile” scherza De Martino, smorzando la tensione ormai sempre più palpabile in studio.

Francesca perde 200mila euro

L’obiettivo di Francesca e Salvo, gestori di una posta privata a Catania, è quello di comprare una casa propria, dove vivere assieme ai loro bambini Nicolò e Victoria. “Vogliamo evitare di pagare l’affitto perché pesa tanto” ha confidato la concorrente, mentre si trovava incerta se accettare i 65mila euro offerti dal Dottore o tentare la sorte e sperare che nel suo pacco ci fossero i 200mila euro ancora in gioco. Il marito Salvo, esperto di arti marziali, continua a mantenere intatto il proprio aplomb e sostiene la moglie in ogni sua scelta. “Quello che ti senti, per me è lo stesso” la rassicura prima della scelta cruciale.

Stavolta, a dare il consiglio sbagliato è stato il visionario Thanat, secondo cui nel pacco di Francesca ci sarebbe stato nient’altro che Gennarino – il cucciolo mascotte del programma. Così, pragmatica e timorosa, Francesca ha accettato l’offerta. Un vero peccato, perché nel suo pacco numero 10, il numero preferito del piccolo Nicolò che guardava mamma e papà da casa, si nascondeva il montepremi più alto.

Ad Affari tuoi si sfiora il milione in vincite

Se Francesca dalla Sicilia fosse stata più coraggiosa, o incauta, e avesse rifiutato l’offerta, i 200mila euro vinti avrebbero portato a un nuovo record per la trasmissione di Rai1. Il mese di ottobre 2025 è stato per il gioco condotto da Stefano De Martino un periodo a dir poco fortunato. Soltanto nella prima settimana, sono stati distribuiti ben 900 mila euro, con una media di 150mila euro vinti a puntata.

La cifra record, però, non finisce per intero nelle tasche dei fortunati concorrenti. Le vincite in denaro dei quiz televisivi vengono infatti consegnate in gettoni d’oro. La conversione comporta un 5% di decurtazione dalla somma totale, cui si aggiungono un 22% trattenuto dall’emittente televisiva e una tassa del 20%. Ma come si suol dire, a caval donato non si guarda mica in bocca…