Affari Tuoi, Stefano De Martino ci prova fino alla fine: la partita va in fumo

IPA Stefano De Martino

Prima di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle, è andata in onda la consueta puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino: nella puntata del 25 ottobre 2025, gioca Costantino da Gaeta, ed è in studio insieme alla sorella Marina. Si occupa di consulenza manageriale per le banche, e gestisce dei progetti in ambito digitale. La puntata è iniziata con Herbert Ballerina “da Broadway, ballerino di tip tap”, evidentemente pronto a candidarsi per Ballando.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 25 ottobre

Siamo entrati subito nel vivo della partita con Costantino da Gaeta nel Lazio: il conduttore, Stefano De Martino, si è spesso pizzicato con Herbert Ballerina, che si è detto “baritono”, dopo che in sottofondo hanno cantato tutti Angelo di Renga. Sfida al cardiopalma: alla ricerca di pacchi blu, per togliere quelli “minori” e lasciare i rossi, che contengono premi più sostanziosi, Costantino ha inizialmente rifiutato il cambio proposto dal Dottore.

Come sempre, Affari Tuoi non è solo un gioco di fortuna: è anche un gioco fatto di storie vere e di realtà. Costantino e Marina hanno un sogno: “Il mio sogno è quello di acquistare la casa dove abitiamo, dove abbiamo vissuto per tanti anni con i nostri nonni, a cui voglio mandare subito un saluto. Ci staranno guardando dall’alto, li porto sempre con me. Vorrei raggiungere questo obiettivo, per mia madre in particolare. Vorrei potesse vivere più serenamente“, grande commozione in studio dopo la proposta del Dottore, che ha inizialmente messo sul piatto 30mila euro.

Come è andata la partita

La partita è proseguita al meglio, fino a quando non sono rimasti cinque pacchi rossi, due pacchi blu e il pacco nero. Il Dottore ha proposto poi 35mila euro: tritati anche questi. Il 2 del Piemonte nascondeva il pacco nero, dal valore di 75mila euro. Il Dottore non perde la possibilità di chiamare e suggerire ancora un tiro: il cambio, che alla fine è stato accettato. Alla fine ha lasciato il 5 (che nascondeva 10mila euro) per prendere il 13.

Con 2 pacchi blu e 4 rossi, l’imbuto si stringe, come dice De Martino: accettare o rifiutare l’ennesima proposta da 35mila euro del Dottore? “Dobbiamo attribuire un significato alla mossa del dottore”, del resto il Dottore non ha aumentato la proposta, ma si è fermato a 35mila euro. Tritati anche questi, si va avanti.

Ma la partita ha nascosto: alla fine, sono rimasti 2 pacchi blu, da 0 euro e da 5 euro, e 2 pacchi rossi con 15mila e 75mila euro. Ed è proseguita in tensione fino al termine: l’ultimo pacco rosso è quello da 75mila euro. La scelta è ricaduta sul 9 della Puglia, e così anche i 75mila euro sono andati persi. Nel 13 alla fine avevano solo 5 euro con il biglietto della Lotteria Italia. Potrebbero vincere 100mila euro con la regione fortunata: hanno scelto la Sicilia, perché la nonna era originaria di lì. “Quello che vi posso dire è che la regione fortunata di stasera non è la Campania”, Stefano tifa per loro fino alla fine. La partita finale è tra Lazio e Sicilia: per 100 mila euro, la regione fortunata era il Lazio. Grande dispiacere per Costantino e la sorella Marina.