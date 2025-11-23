Affari tuoi, la Rai posticipa e taglia lo show di De Martino, ma lui non si arrende

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Stefano De Martino

L’Italia è una Repubblica fondata sul tifo sportivo. Lo sport prima di tutto. E stavolta non si tratta di calcio ma di tennis. La nazionale italiana, con Matteo Berrettini in grande spolvero, si è giocata la Coppa Davis contro la Spagna e, per seguirla, la Rai ha modificato il consueto palinsesto. A scapito di Affari Tuoi e di Stefano De Martino che, tuttavia, non si è lasciato abbattere.

Stefano De Martino ha i minuti contati

Con più di mezz’ora di ritardo: così è iniziata la puntata del 23 novembre 2025 di Affari Tuoi. Senza possibilità di recuperare il tempo perduto, perché la programmazione della prima serata attende immodificabile al varco. Ed è comunque andata bene, perché stasera Stefano De Martino ha rischiato di non andare in onda. Il suo show sarebbe stato cancellato se i tennisti (che infine hanno trionfato) avessero trascinato la partita troppo a lungo. Così come accadde con Jannik Sinner quando trionfò agli ATP Finals di Torino.

Il conduttore, tuttavia, ha dimostrato gran talento nel non lasciar percepire al pubblico i tempi tirati e la fretta incombente. Spensierato e sciolto come al solito, si è preso – come da tradizione – il tempo per i balletti, gli sketch, le battute e i pronostici. La differenza nel risultato è stata nulla. Si potrebbe dunque pensare allora, magari, di accorciare un po’ i tempi del prime time e far tornare i film a un orario adatto anche a chi la mattina dopo ha la sveglia? La buttiamo lì…

Gli sposini sfortunati di Affari Tuoi

Il ritardo forzato dovuto alla finale di Coppa Davis non ha demoralizzato Stefano De Martino e neppure Terry, l’agguerrita concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera. La puntata inizia alla grande per la giovane pacchista della Campania che, accompagnata dal fidanzato Luciano, elimina soltanto pacchi di cui non ci si pente nel corso del primo round da 6 tiri consecutivi (esclusi i 200.000 euro, ma non si può pretender troppo dalla sorte).

A sbagliare è Luciano, ma la ben decisa Terry non si lascia scoraggiare e prende subito in mano la situazione. È lei, dal secondo round in poi, ad avere l’ultima parola su ogni decisione. Peccato che, così, è su di lei che ricade infine la responsabilità di aver perso la somma massima, quella da 300.000 euro.

La coppia si è già promessa amore eterno e il matrimonio è previsto per il 2027. Una cerimonia tranquilla, all’aperto e tra pochi intimi. Seppur qualche soldino per finanziare la giornata tornerebbe senz’altro comodo. Ancor di più per acquistare, magari, una bella casa a Pompei, che Terry definisce il suo “posto preferito nel mondo”. E il regalino di Gennarino, la mascotte che arriva in studio con mille euro in gettoni d’oro, non basta mica. Così, le offerte del Dottor si trasformano in “buste” in dono ai futuri sposi.

Sembrava una di quelle puntate fortunate fin dal principio e invece… la sorte si è rivoltata contro i giovani sposini. Il finale è stato combattuto, con il pacco nero a incombere minaccioso sul finale. Infine, Terry e Luciano accettano l’offerta da 25.000 euro, perdendo i 50.000 euro che erano contenuti nel loro pacco.