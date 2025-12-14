Affari Tuoi, il concorrente “accetta” il Dottore. De Martino: “Occhio che fai il danno”

IPA Stefano De Martino

Torna il serale di Rai 1 e torna dunque anche Affari Tuoi, sotto la guida ormai esperta e sicura di Stefano De Martino. Nella puntata andata in onda domenica 14 dicembre ha giocato Cristiano, dall’Umbria, in particolare da Foligno, in provincia di Perugia. Tra pacchisti pronti a presentarsi con le proprie vite e a tifare per l’amico che prova a scontrarsi con il fato e pubblico appassionato la puntata è stato un tripudio di sorprese e imprevisti.

Affari Tuoi, Cristiano “accetta” il Dottore

Cristiano dall’Umbria ha dimostrato di essere un giocatore appassionato e simpaticissimo, che fin dall’inizio ha scherzato prendendo il gioco per il verso giusto. Ha provato fino all’ultimo a conquistarsi i pacchi dal valore più alto, facendosi guidare delle sensazioni, ma senza mai perdere di vista l’obbiettivo: tornare a casa con una cifra alta per lui e la sua famiglia.

La sua emozione è emersa forte e chiara nel momento delle decisioni più dure, quelle in cui si è trovato a dover rifiutare le offerte del Dottore. Per ben due volte di seguito, sbagliandosi, ha detto “Accetto il Dottore“, invece dell’iconica frase “Ringrazio il Dottore, ma vado avanti”. Un lapsus? Per ben due volte di seguito? Come ha evidenziato Stefano De Martino al secondo sbaglio, non bisogna scherzare con il gioco: “Occhio che fai il danno, poi dobbiamo sentire il notaio“. Un modo scherzoso per evitare di fargli prendere inconsapevoli scelte. Ai successivi rifiuti delle offerte del Dottore Cristiano ha lasciato giustamente la parola alla compagna, ridendo e godendosi il momento.

Partita amara con finale a sorpresa per Cristiano

Cristiano ha giocato con la compagna, Alessandra. I due stanno insieme da otto anni e hanno una figlia, Luna, di tre anni. Una partita che non ha premiato il suo coraggio o la sua simpatia. Proprio all’ultimo, trovandosi con i 50 euro, i 20.000 euro, i 50.000 euro e i 300.000 euro in gara, i due concorrenti hanno visto sfumare un sogno, quando, nel numero 16 (per loro fortunato, almeno in teoria), hanno trovato il montepremi più alto.

Le prime scelte della partita le ha fatte Alessandra, che, sebbene abbia subito eliminato il pacco contenente 10.000 euro, subito dopo ha trovato l’ambito Gennarino, che ha assicurato alla coppia di tornare a casa con 6.000 euro. Purtroppo presto sono stati eliminati anche il pacco da 75.000 euro e il pacco nero, che nella serata del 14 dicembre conteneva ben 300.000 euro. Poi, la svolta. La sorte sembra sorridere al concorrente, che si libera di molti pacchi blu. Insomma, Cristiano e Alessandra hanno sognato, per un attimo di poter conquistare il montepremi più ambito.

