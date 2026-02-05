Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Affari Tuoi non va in onda per le Olimpiadi

Febbraio è senza dubbio un mese molto complesso per i palinsesti Rai. L’arrivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, infatti, ha conseguenze in svariati ambiti. Possiamo parlare di terremoto televisivo, destinato di certo a ridisegnare per un po’ le abitudini del pubblico. Verranno a mancare infatti alcuni appuntamenti fissi e programmi amatissimi.

Perché Affari Tuoi non va in onda

Nell’ampio calderone di programmi televisivi che non vanno in onda a causa delle Olimpiadi c’è anche Affari Tuoi. A partire dal 6 e fino al 22 febbraio, infatti, la Rai si trasforma in una macchina olimpica a pieno regime.

È doveroso operare scelte impopolari, con “vittime illustri” rimpiazzate. La strategia della Tv di Stato è chiara: garantire una copertura totale (per quanto possibile) e continuativa di Milano-Cortina 2026.

C’è tutta l’intenzione di valorizzare un evento che si svolge in casa, che catalizzerà l’attenzione di milioni di spettatori. Il cuore della programmazione sarà Rai 2, che di fatto per due settimane sarà Rete Olimpica. Alcune trasmissioni però coinvolgeranno anche il primo canale.

Per la serata di venerdì 6 febbraio si è deciso di anticipare e ridurre il TG1. Salteranno invece due appuntamenti fissi: Cinque minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi di Stefano De Martino. Una cancellazione temporanea, è bene sottolinearlo, così da permettere la messa in onda della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. La programmazione serale di Rai 1 tornerà dunque alla sua norma già da sabato 7 febbraio.

Come cambia il palinsesto Rai

Tante le novità, come detto, per far spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dal mattino alla sera, il palinsesto della seconda rete sarà interamente dedicato alle competizioni. Partenza alle 8:45 con Mattina Olimpica, che aprirà ogni giornata di gare. Si arriverà poi alle 22:45 con Notti Olimpiche, che offrirà approfondimenti, commenti e highlights.

In mezzo, una lunga diretta no-stop degli eventi sportivi, scandita da quattro edizioni del TG Olimpico (11:30, 15:00, 17:00 e 19:00). Una scelta che impone dei sacrifici, inevitabilmente. A fermarsi saranno Milo Infante e Pierluigi Diaco, rispettivamente con Ore 14 e Bella Ma’. Vacanza obbligata per i programmi del daytime di Rai 2.

Rai 1, come detto, non resta immune al cambiamento. La cerimonia d’apertura sarà trasmessa venerdì 6 febbraio 2026 da San Siro, a partire dalle 19:50. Lo stesso accadrà poi per la cerimonia di chiusura. Potremo dunque godere di un racconto corale di questa manifestazione, in attesa del nuovo sconvolgimento della programmazione garantito da Sanremo, in onda dal 24 al 28 febbraio.