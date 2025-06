IPA Quanto hanno vinto i concorrenti ad Affari Tuoi 2025 con la conduzione di Stefano De Martino

Grazie della fiducia e ci vediamo a settembre. Così Stefano De Martino ha salutato il suo pubblico, dando appuntamento con Affari Tuoi, e non solo, alla nuova stagione Rai. I suoi saluti hanno però dato il via anche a dei calcoli, considerando i record d’ascolti registrati. Quanti soldi sono stati vinti nel corso di questa prima edizione post Amadeus?

Affari Tuoi, quanto hanno vinto i concorrenti

Quando si parla di Affari Tuoi e di Stefano De Martino, ci si ritrova sempre a citare le percentuali degli ascolti. Ecco però uno sguardo ad altre cifre, quelle che rappresentano i tesoretti portati a casa dai concorrenti più fortunati.

Il giornalista televisivo Ruben Trasatti ha indicato una cifra che, considerando i gettoni d’oro da convertire e le tasse da pagare, non corrisponde a quanto è finito nelle tasche degli italiani, ma di certo a quanto è uscito da quelle della Rai.

Parliamo di 8.267.547 euro, totale che dev’essere suddiviso tra le ben 262 puntate andate in onda. Si ottiene così una media di 31.555 euro, che ha generato qualche discussione. Si è infatti tornati a parlare di caso budget.

Affari Tuoi pilotato, nuova polemica

Il calcolo ha interessato pubblico e colleghi. Dagospia ha infatti rilanciato delle vecchie parole di Max Giusti. Ospite del podcast Tintoria, infatti, il conduttore e attore aveva parlato serenamente di un budget per Affari Tuoi, pari a circa 30mila euro.

Una somma che è tremendamente vicina alla media di cui sopra. Si strizza così l’occhio a quella che è da tempo la conclusione raggiunta da Striscia La Notizia, ovvero che il gioco dei pacchi, in onda da anni su Rai 1 con grande successo, sia pilotato sotto vari aspetti. Quello economico sarebbe soltanto uno, al fianco del quale porre anche il sistema di scelta dei concorrenti, messo in dubbio in passato.

Il sistema

Il fatto che Max Giusti abbia parlato tanto serenamente di un budget, però, lascia intendere la trasparenza dei fatti. È normale che un gioco con montepremi, legati a una rete pubblica, abbia un limite da non superare.

Esistono però dei modi leciti per fare in modo di restare entro un certo limite. Basti pensare ai quiz, nei quali le domande di colpo diventano molto più complesse. Se così non fosse, chi può dire in quanti sarebbero divenuti milionari sotto la conduzione di Gerry Scotti.

Trasatti sottolinea: “Il punto è che Affari Tuoi dice che la fortuna è soltanto casuale. A me sembra sia frutto di scelte psicologiche indotte e calcolate. Il Dottore offre 20mila euro con 2 blu, 4 rossi, 75mila e 100mila. Le li ritiene ‘pochini’, poi elimina i 75mila e un blu. Nuova offerta da 15mila. Questo è un invito continuo e implicito a cambiare pacco”.