Accordo di pace fra Palestina e Israele: come cambia la programmazione Rai e Mediaset

L'accordo di pace fra Palestina e Israele porta a cambiamenti nella programmazione televisiva per seguire la vicenda sia su Rai che su Mediaset

IPA Netanyahu e Donald Trump

L’accordo di pace fra Palestina e Israele cambia gli equilibri in Medio Oriente e impone anche mutamenti nella programmazione Rai e Mediaset. Dopo mesi di guerra e di orrore, le due parti sembrano giunte finalmente ad un accordo che, come spiegato da Donald Trump, porterà al progressivo ritiro dell’esercito israeliano e alla liberazione degli ostaggi. Un evento importante che i telespettatori potranno seguire anche in televisione, informandosi riguardo gli sviluppi della vicenda.

Accordo Palestina e Israele, come cambia la programmazione tv

Dalle 10:30 sino alle 12 su Rai Uno andrà in onda un’edizione straordinaria del Tg1 con collegamenti da Ramallah e Tel Aviv. In studio numerosi ospiti che commenteranno i risvolti diplomatici e politici legati a questo storico accordo dopo un lungo periodo di scontri. Cambiamenti anche su Rai Tre dove, dopo la messa in onda del Tg3, sarà possibile seguire la trasmissione Fuori Tg che sarà dedicata interamente alla tematica della pace in Medio Oriente.

Il canale di all news, RaiNews24, offrirà invece una copertura continua dell’evento con collegamenti in diretta, commenti da parte di esperti e aggiornamenti riguardo la vicenda. Una vera e propria cronaca minuto per minuto che consentirà di seguire l’evolversi dell’accordo, scoprendo cosa sta accadendo a Khan Younis e Tel Aviv. La copertura della Rai riguardo la notizia sarà anche radiofonica. Su Rai Radio1 ci saranno numerosi dibattiti e i vari programmi in onda affronteranno questo tema, da Il Rosso e il Nero di Vladimir Luxuria a Radio anch’io di Stefano Mensurati.

Dell’accordo fra Palestina e Israele non si parlerà solo sulle reti Rai, ma anche su quelle Mediaset. Ad affrontare il tema sarà Paolo Del Debbio che ospiterà in studio Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fra i temi intorno a cui ruoterà l’intervista (e la puntata) il ruolo dell’Italia nella scena internazionale e ovviamente la questione della Striscia di Gaza. Non mancherà un commento di Salvini riguardo le numerose manifestazioni in Italia. Fra gli ospiti annunciati Andrea Delmastro, Angelo Bonelli, Simone Leoni e Carmela Rozza.

Cosa prevede l’accordo fra Palestina e Israele

Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha annunciato: “Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. Questo è un grande giorno”. Una notizia che in tanti attendevano per mettere fine ad una guerra (e ad un orrore) che dura ormai da troppo tempo.

Per ora non ci sono certezze, nè specifiche riguardo l’accordo raggiunto in Egitto. Nelle fasi iniziali – e nelle prossime settimane – ci sarà di sicuro un ritiro parziale dell’esercito israeliano da Gaza e avverrà lo scambio di 50 ostaggi con prigionieri palestinesi. I punti più complicati della vicenda, come la governance di Gaza o il disarmo di Hamas, andranno negoziati ancora in futuro con un intervento, a quanto pare, della Casa Bianca.