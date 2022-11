Siamo tutte pazze delle ciglia di Meghan Markle, ed è merito di questo prodotto

Fonte: Getty Images Lo sguardo profondo di Meghan Markle è merito del piegaciglia

Dedita a un look acqua e sapone che sfoggia in ogni occasione, da quelle ufficiali a quelle di tutti i giorni, c’è un dettaglio che Meghan Markle non trascura mai nel suo make up e sono le ciglia. La duchessa di Sussex tra i suoi must have non può rinunciare al piegaciglia S Curl diShu Uemura che le regala uno sguardo irresistibile in grado di far capitolare anche un principe.

Lunghe e folte le ciglia possono cambiare il volto e per avere uno sguardo da duchessa, impossibile non seguire i beauty tips di Meghan Markle.

Piegaciglia S Curl diShu Uemura Per avere ciglia incurvate e uno sguardo magnetico

Lo sguardo profondo e magnetico di Meghan Markle

Cosa c’è di più importante se non lo sguardo? La moglie di Harry in questo campo diventa un vero e proprio punto di riferimento grazie a ciglia definite e dalla curvatura impeccabile realizzate con il piegaciglia S Curl diShu Uemura.

La caratteristica principale di questo prodotto è la tipica forma a “S” che lo differenzia da tutti gli altri piegaciglia e ne fa uno dei prodotti più apprezzati non solo da Meghan Markle, ma da tutti coloro che vogliono avere uno sguardo magnetico. Grazie al suo design particolare, potrai utilizzarlo in totale sicurezza perché non correrai il rischio di avere spiacevoli incidenti e di pizzicare la pelle della palpebra mentre lo usi.



Ma quello che colpisce la duchessa di Sussex che ha fatto di questo piegaciglia il suo “mai più senza” è il cuscinetto in doppio silicone. È un materiale dedicato sulle ciglia, che ne assicura la protezione e nello stesso tempo una curvatura dall’effetto wow. Adatto a tutte le ciglia, anche quelle finte e a tutti i tipi di occhi, basta utilizzarlo prima di applicare il mascara. Potrai dire addio allo sguardo spento e averne uno profondo e magnetico.

Sguardo che conquista in pochi secondi

L’ex protagonista di Suits non ha mai nascosto la sua passione per il beauty tanto che prima dell’annuncio del fidanzamento con Harry, sul blog “The Tig” dispensava consigli di bellezza. Anche se non ha più il suo sito rimane un’icona di stile e un punto di riferimento per le appassionate di make up. La popolarità del piegaciglia S Curl diShu Uemura è la conferma di come la duchessa del Sussex se ne intenda di prodotti beauty e che sceglie con cura quelli da inserire all’interno della sua routine.

Non è l’unica ad apprezzare il piegaciglia, molti utenti che lo hanno acquistato, sottolineano il vantaggio di avere un prodotto in grado di incurvare le ciglia senza il rischio di pizzicare le palpebre, inoltre è efficace anche sulle ciglia corte e dritte. A differenza degli altri modelli, riesce a catturare anche le ciglia piccole degli angoli per un risultato d’effetto e uno sguardo che conquista.

Come tutte le persone che si devono dividere tra bambini, lavoro e impegni familiari Meghan ha bisogno di prodotti in grado di regalarle un look impeccabile in pochi minuti e il piegaciglia riesce a incurvarle velocemente con una sola mossa. Non potrai proprio più farne a meno e non vedrai l’ora di utilizzarlo ogni volta che vorrai avere il classico sguardo da cerbiatta.

