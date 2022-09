Svelata la beauty routine di Meghan Markle: i prodotti da acquistare subito

Fonte: Getty Images I prodotti della beauty routine di Meghan Markle

Dopo tante occasioni mondane, l’abbiamo ammirata anche in un momento triste come il funerale della Regina Elisabetta II. Meghan Markle ha conquistato nuovi fan per la sua presenza discreta, ma sempre caratterizzata da un’eleganza innata. Nonostante il lutto e il volto segnato dalla tristezza, la Duchessa del Sussex ha mostrato ancora una volta un viso luminoso. Merito della sua bellezza naturale, ma anche di una beauty routine attenta. Infatti, l’attrice non ha mai fatto mistero del suo interesse per la cura della pelle tanto da spingerla ad aprire un blog, The Tig, in cui dispensava consigli in materia beauty (il sito è stato chiuso dopo l’annuncio del fidanzamento con Harry).

Anche se non è più attiva online rimane sempre un’icona di stile da cui trarre ispirazione non solo in fatto di skincare, ma anche di look e make up. Avere la pelle come quella di Meghan Markle, però, non è impossibile perché in diverse interviste ha fatto capire quali sono i suoi marchi preferiti (molti dei quali low cost). Quindi prendendo spunto dalle sue parole, puoi replicare senza problemi la beauty routine per un risultato degno di una duchessa.

La skincare si vede dal mattino

Fin dalla mattina bisogna prendersi cura della pelle e Meghan Markle lo fa alla perfezione con i prodotti del brand Sarah Chapman. Se vuoi avere un incarnato luminoso come la duchessa, allora devi assolutamente inserire nella tua routine lo Skinesis Morning Facial. La tua giornata comincerà nel modo migliore e soprattutto con una pelle più nutrita grazie all’effetto della vitamina A che riduce i segni di invecchiamento e restituisce un incarnato levigato.

Skinesis Morning Facial Tanta vitamina A per ridurre i segni di invecchiamento

Pulizia profonda da ogni impurità

Dopo una giornata intensa trascorsa tra impegni ufficiali e non, Meghan Markle non rinuncia alla pulizia del viso e anche in questo Sarah Chapman, il brand più amato dalla moglie del principe Harry, le assicura un prodotto in grado di rimuovere ogni impurità. Skinesis Ultimate Cleanse pulisce a fondo la pelle del viso, eliminando ogni traccia di make up e i residui di smog. La tua pelle sarà sempre fresca, perfettamente idratata e luminosa.

Skinesis Ultimate Cleanse Rimuove efficacemente il make up e le impurità

Mai più segni di invecchiamento

Qualità ed elementi naturali al 100%, è questo quello che cerca Meghan Markle quando si tratta di prodotti per il viso. Tra le marche più apprezzate dalla Duchessa di Sussex c’è sicuramente Decléor, brand francese specializzato nei sieri viso a cui la moglie del principe Harry non riesce proprio a fare a meno. L’ex attrice 41enne non dimostra i segni del tempo perché probabilmente ha scelto il serio viso Decléor anti age. Tra i vari componenti, l’olio di lavanda presente all’interno è l’ingrediente che fa la differenza per prevenire le rughe.

Offerta Decléor Aromessence Un siero anti age a base di olio di lavanda

Luminosità e morbidezza a prova di rughe

Non ci sono soltanto brand transalpini nella beauty skincare di Meghan Markle, anche il Giappone ha un posto predominante, visto che tra i prodotti preferiti ci sono quelli di Tatcha, marchio nipponico che ha cominciato ad apprezzare da diverso tempo. La crema idratante non può mai mancare nel beauty di una donna e probabilmente Meghan ha sempre con sé The Silk Cream. È il prodotto ideale per una pelle luminosa, liscia e morbida, in grado anche di ridurre le linee delle rughe più sottili, restituendo una cute più elastica. Se sei alla ricerca dell’effetto wow, questa è la crema che fa per te!

Tatcha The Silk Cream Una crema idratante per un incarnato luminoso

Pelle del corpo idratata e luminosa

La pelle di Meghan Markle è bella, morbida e idratata e per ottenere questo risultato nella sua skincare routine ha inserito Nivea Q10, una crema low cost a base di latte che restituisce un aspetto più rassodato ed elastico. Il coenzima Q10 presente nel prodotto protegge la cute dai raggi UV restituendole tono ed elasticità, mentre la vitamina C dona un aspetto più giovane ed elimina le macchie scure. Un prodotto imperdibile per una pelle da star.

Crema corpo Nivea Q10 Il prodotto che rassoda e rende più liscia la pelle

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram