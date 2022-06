Sopracciglia a prova d’estate: i prodotti waterproof e low cost da acquistare adesso

Fonte: iStock Sopracciglia folte e definite

Si sono fatte notare da tempo sui social e non c’è influencer che non se ne prenda cura: le sopracciglia hanno ormai un ruolo centrale nella definizione del viso perché gli danno simmetria e ne valorizzano i lineamenti.

Anche questa stagione la parola d’ordine è avere sopracciglia definite e scolpite, ma si sa in estate si ha voglia di avere un make up veloce e d’effetto, quindi è meglio puntare su prodotti waterproof.

I prodotti waterproof per sopracciglia da vera star

Chi l’ha detto che le ultime tendenze in fatto di sopracciglia e l’estate non possono andare d’accordo? Resistenti all’acqua, con i prodotti waterproof le sopracciglia rimarranno perfettamente in ordine dopo una giornata al mare, appena uscite dalla piscina o dopo una lunga passeggiata sotto il sole cocente.

Scopriamo i migliori prodotti low cost per avere un look da vera star!

Precisione estrema con la matita per sopracciglia

La matita per sopracciglia non deve mai mancare nel beautycase e la NYX Professional Makeup è facile da usare. La punta ultra sottile definisce alla perfezione le sopracciglia rade con un risultato impeccabile in grado di definire ogni singolo peletto senza ricorrere a dispendiosi microblading. Il finish naturale e la lunga durata ne fanno l’alleato ideale in estate anche quando le temperature sono alte ed è impossibile resistere ad un bel tuffo in acqua.

Offerta NYX Professional Makeup Matita Sopracciglia La matita per definire e scolpire le sopracciglia

Gel per sopracciglia facile da applicare

Sopracciglia più piene e definite? Il gel L’Oréal Paris Unbelievabrow è il prodotto da mettere assolutamente in valigia. La formula ad asciugatura ultra-rapida associata a un applicatore composto da un pennellino angolato e un pettinino restituiranno sopracciglia modellate in soli 90 secondi. La texture leggera, no transfer e resistente al sudore assicurerà un risultato impeccabile senza sbavature e il bisogno di ritocchi per giorni!

Offerta L'Oréal Paris Unbelievabrow Gel per sopracciglia a lunga durata

Sopracciglia strepitose con la cera

Sopracciglia definite in modo naturale fino a 24 ore, non saranno più un problema con la Pomade Pot di Maybelline New York. La formula altamente pigmentata e dall’effetto matte, è facile da stendere grazie al pratico applicatore di precisione. Resistente all’acqua e al sudore, le sopracciglia saranno sempre in ordine anche appena uscite dall’acqua per un effetto wow assicurato.

Sopracciglia piene e definite con la tinta

La risposta definitiva (o quasi) per chi ha sopracciglia rade è la tinta Maybelline New York. Il prodotto perfetto in vista della bella stagione è adatto alle calde giornate al mare o in piscina e dura fino a 3 giorni. La tinta va tenuta in posa 20 minuti, e la formula facile da applicare senza macchie e sbavature può essere corretta anche durante l’applicazione. Niente male, vero?

Il mascara sopracciglia per un look personalizzato

In estate il make up deve essere leggero, ma soprattutto personalizzato. Il mascara NYX Professional Makeup Thick It definisce la forma alle sopracciglia con il pennello affusolato, fino a 16 ore di tenuta. La formula arricchita con fibre naturali e totalmente vegana resiste alle sbavature ed è no trasfer. Il risultato finale? Un prodotto naturale al 100% per ciglia che esprimono in pieno la propria personalità.

Offerta NYX Professional Makeup Thick It Mascara per sopracciglia per infoltire