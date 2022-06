Addio occhi effetto panda: i migliori mascara waterproof a meno di 15 euro

Fonte: iStock Mascara waterproof

Macchie nere attorno agli occhi e mascara che cola: tutte, prima o poi, ci siamo trovate davanti a questo fastidiosissimo problema. La scelta del mascara, durante la stagione calda, deve essere più accurata che mai. Quando le temperature si alzano, vedere il make up tanto lungamente creato andare “in fumo” è questione di pochi minuti. Come porre rimedio? Il mascara waterproof è ciò di cui abbiamo bisogno per essere sempre perfette, anche al mare o in piscina. Pronto a resistere pressoché a qualunque condizione, nel nostro beauty non dovrebbe mancare mai.

Mascara waterproof, i migliori da acquistare

Il mascara è da sempre l’alleato perfetto per ogni donna: allunga le ciglia e mette subito in evidenza lo sguardo, migliorando immediatamente l’aspetto senza bisogno di altro make up. Tuttavia, basta pochissimo perché inizi a colare sul viso, creando un fastidiosissimo effetto panda. Se vuoi goderti in tranquillità una giornata al mare o in piscina, se temi di uscire sotto la pioggia o semplicemente se hai in programma un film commovente o un matrimonio, non devi far altro che puntare su un mascara waterproof. E no, non è necessario sborsare cifre assurde per un prodotto a lunga durata in grado di resistere all’acqua: ecco i migliori che costano meno di 15 euro.

Piccolo prezzo, grande prodotto: il mascara waterproof Maybelline New York Ciglia Sensazionali è una garanzia per chi vuole una lunga tenuta e un’applicazione particolarmente confortevole. Il suo scovolino in silicone ha setole di sei diverse dimensioni, così da catturare anche le ciglia più piccole ed evitare i grumi. L’effetto ventaglio è assicurato in pochi gesti. Inoltre la formulazione è arricchita con olio di rosa canina, che aiuta a contrastare le infiammazioni e rende il mascara perfetto anche per chi ha gli occhi sensibili.

Offerta Mascara waterproof Maybelline New York Ciglia Sensazionali Occhi da cerbiatta ad un prezzo davvero contenuto

Oggigiorno, il mascara waterproof non è solamente a lunga tenuta, ma offre molte altre performance. Il Lash Paradise di L’Oréal Paris è anche allungante e volumizzante, grazie anche alla presenza di olio di ricino. La sua texture è cremosa e delicata, e lo scovolino bombato alla base permette di applicarlo con facilità anche agli angoli degli occhi. Lo sguardo è subito più intenso e magnetico, per tutta la giornata.

Un altro prodotto economico ma ugualmente molto apprezzato dalle clienti è il mascara waterproof di Bourjois Paris Volume Glamour Effet Push Up. Lo scovolino riesce ad incurvare le ciglia e a volumizzarle già dalla prima passata, con un effetto extra-lungo e senza grumi che dura fino a 16 ore. La sua formulazione è priva di parabeni, ottima per chi indossa le lenti a contatto. E il nero è davvero intenso, super resistente all’acqua.

Il mascara waterproof Max Factor False Lash Effect infoltisce e separa le ciglia con un solo gesto, rendendo lo sguardo assolutamente irresistibile. Per un effetto ciglia finte, è sufficiente applicare il prodotto muovendo lo scovolino a zig zag partendo dalla radice. La formulazione idrorepellente resiste all’acqua e al caldo, mentre la texture molto cremosa rende facile la sua stesura, senza lasciare grumi.

Ciglia esagerate e una formulazione vegana: il mascara waterproof Rimmel London Kind & Free è rispettoso dell’ambiente ed è realizzato per il 99% con ingredienti di origine naturale. Lo scovolino in fibre biologiche permette un’applicazione omogenea, per lasciare le ciglia voluminose e ben idratate, fino a 36 ore. La sua formula include burro di karitè biologico e biotina, una vitamina dalle importanti proprietà benefiche.

Mascara waterproof Rimmel London Kind & Free Delicato per gli occhi e per l'ambiente, grazie agli ingredienti biologici