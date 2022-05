Il segreto delle ciglia bold di Meghan Markle è un mascara che costa meno di 10 euro

Meghan Markle ha un fascino e una classe innati, del resto conosciamo bene quella capacità di conquistare il cuore di tutti coloro che posano gli occhi su di lei. Il suo segreto? Un sorriso gentile sempre stampato sulle labbra ed uno sguardo da cerbiatta, dolce e profondo.

I suoi look, che da sempre ci conquistano, sono caratterizzati da toni neutri e linee raffinate accompagnati da make up semplici ma capaci di valorizzare al massimo i tratti decisi del suo viso. Sempre sotto i riflettori, la duchessa di Sussex si avvale di truccatori e truccatrici professionisti che le consigliano come risultare regale e impeccabile, ma anche di prodotti top.

E noi ne abbiamo scoperto uno, quello che gli permette di sfoggiare delle ciglia bold: il mascara Lash Sensational Luscious di Maybelline New York. Ebbene sì, niente spese folli e brand lussuosi, la sua make up artist di fiducia ha svelato che il prodotto che rende il suo sguardo magnetico ed elegante è mascara economico, ma performante.

Il Lash Sensational Luscious Mascara di Meghan Markle

Cosa rende così speciale il Lash Sensational Luscious Mascara di Maybelline New York? Sicuramente il prezzo contenuto è un punto a favore, ma la sua formula è il vero segreto. Questo prodotto promette un volume senza paragoni e ciglia folte, curve e lunghissime, ma anche forti e morbide. Insomma, uno sguardo a ventaglio, con occhi intensificati alla Meghan Markle.

La formula che cura e migliora le ciglia

Questo mascara promette ciglia voluminose, rimpolpate, lunghe, uno sguardo aperto e zero grumi. Ma la vera peculiarità sono li oli che questa formula contiene che curano le ciglia. Un mix di olio di Argan noto per le sue proprietà nutritive, olio di Cartamo dal potere idratante e olio di Rosa canina ricco di Vitamina C. Questo mascara si prende cura delle ciglia rendendole più forti e morbide. Si tratta dunque di un prodotto due in uno: un trattamento rinforzante ed un mascara pazzesco allo stesso tempo.

Effetto Meghan Markle

Il mascara Lash Sensational Luscious è dotato di uno scovolino dalla struttura a “serbatoio”, che cattura facilmente tutte le ciglia dalle radici alle punte. Con pochi gesti le volumizza e le apre a ventaglio, mentre la speciale miscela di oli preziosi rende le ultra morbide. Una formula che non secca, non fa grumi, non cola e dura a lungo.

Meghan Markle ne va pazza e il motivo è chiaro, le sue ciglia sono foltissime, lunghe, scure e non ha mai segni di sbavatura o aloni neri nella zona del contorno occhi. Nelle sue lunghe giornate i paparazzi la immortalano sempre perfetta, con il mascara al posto giusto.

Consigli per applicare al meglio il mascara

Per avere risultati alla Meghan è bene applicare il prodotto movimento a zig zag, facendolo scorrere dalle radici alle punte. Il gesto deve essere lento e controllato, in modo da non sporcarsi. Il tocco finale è dare un’ultima passata solo alle punte, per un effetto ancora più esagerato.

Se avete ciglia particolarmente sottili e corte, potete dare un boost al make up con un primer ciglia, da passare prima del mascara, che fa da base allungante e volumizzante. Non esagerata con la quantità, altrimenti rischiate un effetto appiccicoso.

Il segreto beauty di Meghan Markle è un prodotto economico, facile da reperire. Chi lo avrebbe mai detto? Certo, sapevamo che doveva trattarsi di un prodotto trattante e non di un semplice mascara, le sue ciglia sono troppo belle.