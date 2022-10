Sharon Stone bellissima al naturale. Il suo segreto di bellezza è una crema che costa meno di 10 euro

Sharon Stone

Lo stress, i primi freddi e alcune abitudini sbagliate possono compromettere la salute della nostra pelle, rendendola fragile e bisognosa di qualche attenzione in più. Come essere sempre al top in caso di pelle secca? Il segreto ce lo svela Sharon Stone, per la quale il tempo sembra davvero non passare mai: nella sua beauty routine non può mancare una crema super idratante, e la splendida attrice si affida ad un prodotto low cost che va bene per tutte le tasche. Scopriamo qual è il suo ingrediente magico.

Pelle perfetta come Sharon Stone, il segreto

Davanti alle telecamere o sul red carpet, Sharon Stone lascia tutti senza fiato. La sua è una bellezza naturale che, lungi dallo sfiorire, sembra piuttosto essere esaltata dal trascorrere degli anni. Merito di una beauty routine quotidiana molto scrupolosa, cui l’attrice si affida sin da quando era giovanissima: e, con grande sorpresa, tra i suoi prodotti preferiti per una pelle sempre luminosa e idratata c’è una crema che costa pochissimo. È assolutamente da provare, e siamo sicuri che diventerà presto il tuo mai più senza.

Si tratta della crema Weleda Skin Food, ideale per nutrire a fondo la pelle secca e screpolata: si assorbe facilmente e aiuta a ridurre il rossore, a migliorare il prurito e a ripristinare la naturale barriera cutanea, già dalla prima applicazione. Merito di una formulazione ricca di elementi preziosi come gli estratti di viola trivolor, che formano uno strato protettivo sulla pelle, l’olio di mandorle, la camomilla e i fiori di calendula, dal potente effetto lenitivo. La pelle ritrova così la sua luminosità, diventando più elastica e morbida.

Come prendersi cura della pelle secca

In caso di pelle particolarmente secca, è importante avere qualche attenzione in più. E il trattamento quotidiano parte da un’accurata detersione: il detergente Avène TriXera Nutrition, arricchita con glicerina e sorbitolo che aiutano a ripristinare la barriera lipidica naturale, è l’ideale per chi ha la pelle molto sensibile. La sua formulazione in gel schiumogeno è facile da applicare su tutto il corpo e si risciacqua in un attimo, nutrendo a fondo e donando alla pelle una grande idratazione, già dal primo giorno.

La crema idratante CeraVe è studiata appositamente per le pelli più secche, con una formula molto delicata e dermatologicamente testata. Contiene tre ceramidi essenziali di origine vegetale, che aiutano a rafforzare le naturali difese protettive della pelle, inoltre è arricchita con acido ialuronico, che idrata e rende la cute più elastica. Basta applicarla al bisogno (anche più volte al giorno) sulle zone colpite da rossori o prurito, per notare subito una piacevole sensazione di sollievo e di freschezza.

Anche l’esfoliazione ha un ruolo importante, perché aiuta a rimuovere le cellule morte e a rinnovare la pelle, lasciandola immediatamente più liscia e luminosa. Lo scrub corpo PraNaturals allo zucchero di canna agisce delicatamente anche sulle pelli secche, dando nutrimento grazie alla formulazione ricca di ingredienti naturali. Contiene infatti oli di mandorle dolci, di cocco, di argan e di avocado, per un’idratazione intensa. Va utilizzato sulla pelle umida, massaggiando con delicati movimenti circolari e lasciando agire per qualche minuto, prima di risciacquare.

