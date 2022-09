Sale marino per la pelle: benefici e prodotti da usare anche in inverno per una pelle bellissima

Fonte: 123RF I prodotti a base di sale marino per prendersi cura della pelle

Presente in tutte le cucine può essere un valido aiuto anche nel campo della bellezza: il sale marino ha numerose proprietà che lo rendono efficace sulla pelle tanto da essere inserito all’interno di molte formule cosmetiche.

I benefici del sale marino

Se nell’alimentazione molti medici raccomandano di non eccedere, per quanto riguarda la pelle il sale marino vanta straordinarie proprietà drenanti tanto da essere considerato uno dei migliori alleati contro la cellulite perché libera i tessuti cutanei dai liquidi in eccesso e restituisce una pelle rimodellata.

Stress e inquinamento rendono la cute secca e spenta, quindi se hai sempre sognato un aspetto lucente devi inserire nella skincare prodotti a base di sale marino perché è un esfoliante naturale in grado di migliorarne l’idratazione. L’alta concentrazione di minerali al suo interno, poi, viene considerata da molti preziosa per le proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e sebo regolatrici, efficaci contro l’acne o comunque per una pelle più equilibrata.

In poche parole il sale marino si prende cura della tua pelle, quindi nella tua beauty quotidiana non potrai più fare a meno di questo ingrediente.

Pelle liscia e levigata

Esfoliare la pelle è uno step molto importante durante la skincare e Pranaturals Scrub a base di sale marino del Mar Morto elimina il sebo in eccesso, rimuove le tossine, esfolia la cute e ha un effetto anti-age. Una volta inserito nella tua routine lo scrub arricchito dall’olio di mango, non solo la pelle del corpo, ma anche quella del viso, dei piedi e delle mani sarà liscia, morbida, idratata e profumata.



Vivere l’esperienza della spa direttamente a casa

Diciamocelo chiaramente, un bel bagno rilassante è il tuo pensiero fisso quando sei a lavoro e non vedi l’ora di concedertelo una volta libera da impegni. Con il set sali da bagno Spa Luxetique puoi rivivere l’esperienza di un centro benessere direttamente a casa. I piedi affaticati e i muscoli indolenziti saranno un lontano ricordo grazie a questi sali marini che migliorano la circolazione sanguigna e sono efficaci contro la pelle morta e le infiammazioni.



Prendersi cura della pelle del viso

Quando si tratta di pelle, quella del viso non va mai dimenticata e trascurata. Una cute pulita, purificata e idratata, ma anche fresca e morbida: non è un sogno impossibile, ma il risultato che puoi ottenere con il sapone Sea Salt Topjess. Il segreto è la sua formula specifica a base di sale marino puro al 100% dell’Oceano Pacifico, senza dimenticare il burro di karitè, l’estratto di lavanda e quello di latte di capra che renderanno ancora più speciale questa “carezza” alla pelle del tuo viso.



Una cute nutrita e idratata

I benefici del sale rosso delle Hawaii e quelli dell’estratto di ciliegia sono il mix perfetto per concedere alla tua cute un’altra coccola. Lo scrub rassodante Collistar Talasso rende la pelle più idratata e ti accorgerai subito di quanto sia morbida e fresca. Il sale rosso è l’ingrediente perfetto per eliminare le cellule cutanee morte, mentre l’estratto di ciliegia nutre e rigenera.



Scrub rassodante Collistar Talasso Sale rosso ed estratto di ciliegia per nutrire la tua pelle

Mettersi al riparo dai segni dell’invecchiamento

Chi l’ha detto che non si possa avere anche in inverno la stessa freschezza che ti accompagna nei mesi estivi? Lo scrub O Naturals a base di sale del Mar Morto e arricchito con limone e menta è un esfoliante fresco e profumato che elimina la sporcizia e i batteri che si depositano sulla pelle. Di sicuro entrerà a far parte della tua skincare routine e avrai una cute al riparo dai segni dell’invecchiamento e dalle impurità.

