Meghan Markle utilizza questa crema per idratare la pelle. E costa meno di 10 euro

Fonte: Getty Images La crema low cost preferita da Meghan Markle

Meghan Markle è una delle donne più amate e ammirate del globo. Il suo fascino inconfondibile l’ha resa un’icona di bellezza fin dalla prima apparizione nella serie tv Suits.

Esperta di lifestyle, ama dispensare consigli sulla skincare e parlare dei prodotti che preferisce. Tra le creme corpo a cui non riesce a rinunciare ce ne è una alla portata di tutti.

La crema corpo di cui non può fare a meno Meghan Markle

La cura della pelle è importante per chiunque figuriamoci per una duchessa, per mantenerla liscia e morbida Meghan ha deciso di affidarsi a un brand low cost, una scelta che si addice al suo carattere sempre disponibile e che la rende una continua fonte di ispirazione.

Tra i prodotti immancabili nel suo beauty c’è la Nivea Q10, la crema per il corpo a base di latte che in soli 10 giorni regala alla pelle un aspetto più rassodato, migliorandone l’elasticità, restituendo una cute lucente, idratata e incredibilmente profumata.

Il motivo del successo della crema Nivea Q10 sta tutto nella sua formulazione. Gli ingredienti che la rendono “magica” sono il coenzima Q10 naturalmente presente nella pelle e la vitamina C.

I benefici del coenzima Q10 e della vitamina C

La moglie del principe Harry non può fare proprio a meno del brand tedesco, in particolare della sua crema per il corpo perché il coenzima Q10 riesce a contrastare la perdita di tono ed elasticità della pelle, ma soprattutto protegge l’epidermide dagli effetti dannosi dei raggi UV.

La crema Nivea Q10 fa sembrare la cute incredibilmente giovane e degna di una vera duchessa, merito anche della vitamina C. L’antiossidante mette al riparo la pelle dall’invecchiamento e dai danni provocati dai radicali liberi causati da sole e dall’inquinamento. Inoltre, è efficace contro le macchie scure sulla pelle rendendole meno visibili.

La skincare routine di Meghan Markle

Gli impegni sociali e quelli familiari (Meghan è mamma di due bellissimi bambini, Archie e Lillibet) non hanno lasciato segni sull’incarnato della duchessa, merito di una beauty routine accurata a cui si dedica ogni giorno.

Tra gli irrinunciabili della moglie di Harry, al primo posto c’è la crema Nivea Q10 in grado di restituire una pelle rassodata se applicata quotidianamente attraverso leggeri massaggi circolari.

Superata da poco la soglia dei 40, l’ex attrice non rinuncia a sieri viso e creme a base di estratti vegetali e oli essenziali.

Infine, nella beuty bag di Meghan, non possono mancare i prodotti per i capelli a base di cheratina, perfetti per avere una piega impeccabile in ogni occasione senza il fastidioso effetto crespo.

La crema amata dalle star

Meghan non è l’unica ad apprezzare le qualità del marchio tedesco, tra le fan c’è anche Rosie Huntington-Whiteley, modella inglese diventata famosa come angelo di Victoria’s Secrets, anche lei mamma di due bambini.

La 35enne sfoggia una pelle idratata e luminosa grazie a quella che è diventata uno dei suoi must have a cui non riesce a rinunciare.

Come lei, possiamo scovare le stesse scelte di bellezza anche nel beauty di Cara Delavigne, Reese Witherspoon e Kate Winslet, delle vere e proprie addicted del brand low-cost!

