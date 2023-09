Pulizia viso con ultrasuoni: come funziona e i prodotti per farla a casa

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Come eseguire la pulizia viso con ultrasuoni

La pulizia del viso con ultrasuoni utilizza una spatola vibrante ad alta frequenza per andare ad eliminare in profondità le impurità della pelle. Attraverso le vibrazioni infatti si va a stimolare il turnover cellulare, migliorando la circolazione e riattivando la produzione di collagene ed elastina. L’effetto che si ottiene è di un incarnato immediatamente più radioso, liscio e turgido. Trattamento da eseguire in cabina, in commercio esistono molti prodotti che permettono di fare la pulizia viso con ultrasuoni anche a casa, per prolungare gli effetti e mantenere una pelle sana a lungo.

Pulizia viso con ultrasuoni: cos’è e come funziona

Caratterizzata dalla sua capacità di agire in profondità, la pulizia viso con ultrasuoni permette di raggiungere gli strati più profondi del derma e dell’ipoderma, attivando la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico. In questo modo è possibile andare ad eliminare le cellule morte, sostituirle e ridare alla pelle un aspetto più sano, luminoso e purificato.

Grazie alle vibrazioni si riattiva il turnover cellulare, eliminando quindi le impurità che ostruiscono la pelle. Superando la barriera cutanea, gli ultrasuoni permettono dunque ai principi attivi utilizzati dopo il trattamento di venire assorbiti completamente e in maggiore profondità. A differenza di quello che si può pensare, rispetto alla pulizia del viso manuale questo trattamento è molto più delicato e sopportabile per la pelle, che non apparirà arrossata ne irritata.

Fonte: iStock

Come si esegue

Da eseguire in cabina o anche a casa, ci sono degli step da seguire per eseguire correttamente la pulizia viso con ultrasuoni. Primo step è quello della detersione, andando a rimuovere con cura impurità, smog, polveri sottili e residui di trucco.

Successivamente si applica il manipolo a ultrasuoni che, tramite un lento spostamento sul viso, provoca una delicata esfoliazione, eliminando anche il sebo in eccesso. La pelle in questo modo viene pulita in profondità senza bisogno di utilizzare nessun prodotto chimico, assicurandosi in questo modo di ridurre al minimo la possibilità di irritazioni e arrossamenti.

La vibrazione della punta dell’applicatore stacca completamente le cellule morte che vengono poi raccolte ed eliminate da un’apposita spatola appiattita. Il meccanismo d’azione degli ultrasuoni è basato sull’ipertermia, che prevede un aumento della temperatura cutanea indispensabile per aprire i pori e quindi facilitare la penetrazione dei cosmetici utilizzati successivamente.

Dopo aver terminato il trattamento è possibile andare ad applicare i successivi prodotti cosmetici: come tonico, siero e crema. Appositamente scelti e formulati per rispondere alle necessità della pelle.

Per chi è consigliata

Adatta a tutti i tipi di pelle, è sconsigliata in caso di infiammazioni della pelle, rosacea, dermatiti atopiche o neoformazioni sul viso a causa dell’effetto vasodilatatore provocato dal calore.

I benefici per la pelle

Come già affermato, la pulizia profonda della pelle ha il vantaggio di andare a stimolare il turnover cellulare, migliorare l’aspetto del derma, purificare ed eliminare le cellule morte. Tutto questo permette di ottenere un incarnato più radioso, levigato, morbido e ossigenato. Non solo, questo trattamento viso se eseguito con regolarità permette anche di agire sulle rughe d’espressione, le occhiaie e le borse sotto agli occhi, contribuendo così a ringiovanire il volto.

Ogni quanto eseguire il trattamento

La cadenza con cui eseguire il trattamento varia a seconda della tipologia di pelle e alla skincare routine ma può essere influenzata anche da alcune condizioni esterne, come ad esempio il livello di inquinamento, la stagione. In generale però è consigliabile eseguire il trattamento una volta al mese, in caso di pelle mista e grassa. Mentre una volta ogni due mesi basterà in caso di pelle normale o secca.

Pulizia viso con ultrasuoni: i prodotti da usare a casa

Fonte: iStock

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Dermaflash Dermapore

Un dispositivo per la cura della pelle ad ultrasuoni con testina a spatola dalla forma unica che sblocca i pori e infonde i prodotti preferiti per la cura della pelle, con conseguente miglioramento della grana della pelle.

La vibrazione emessa dal dispositivo permette di purificare la pelle solamente applicando una leggera pressione delicata mentre si tratta la zona del viso. Applicare siero o crema idratante, attivare la modalità infusione e far scorrere la spatola. Le vibrazioni miglioreranno la penetrazione ai principi attivi, lasciando la pelle più radiosa e sana.

Dermaflash Dermapore Tool beauty per la pulizia del viso ad ultrasuoni

TOUCH Beauty

Ultrasonic Skin Scrubber è l’ultima innovazione nel regime di cura della pelle. Grazie alle cinque intensità di vibrazione regolabili deterge ed esfolia la pelle in profondità eliminando efficacemente imperfezioni, punti neri e cellule morte.

TOUCH Beauty Ultrasonic Skin Scrubber Pulizia Viso Ultrasuoni

GUGUG Skin Scrubber

Attraverso la vibrazione ad alta frequenza, la pelle può essere pulita in profondità con tool di pulizia viso ad ultrasuoni. Dotato di due spatole in silicone la prima aiuta ad eliminare i punti neri mentre la seconda ad infondere i nutrienti, rendendo così la pelle luminosa, lucente ed elastica.

Offerta GUGUG Skin Scrubber a Ultrasuoni

COSBEAUTY

Questa spatola per la pulizia del viso usa la tecnologia di micro-vibrazione ultrasonica ad alta frequenza da 28000Hz ± 6000Hz, può penetrare in profondità nel tessuto cutaneo, rimuovere efficacemente i punti neri/ bianchi, la cheratina di scarto e lo sporco profondo, ripristinare la pelle chiara e idratante e prevenire l’acne causata da una pulizia inadeguata.

COSBEAUTY Spatola Ultrasuoni, Skin Scrubber

ANLAN

Skin Scrubber ad ultrasuoni invia onde ultrasoniche a una velocità di 24.000 Hz al secondo, scioglie efficacemente i pori ostruiti e esfolia la pelle per rimuovere le cellule morte della pelle. Procedura delicata e indolore per il trattamento di cicatrici affondate, acne, trattamento delle rughe.

ANLAN Skin Scrubber a ultrasuoni