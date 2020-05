Come fare una perfetta pulizia del viso fai da te

editato in: da

Per mantenere una pelle giovane ed elastica è molto importante curare il viso regolarmente: la pulizia del viso, appunto, serve per prevenire la comparsa di impurità ed è considerata un vero e proprio gesto d’amore verso sé stessi. Quando parliamo di pulizia del viso, ci riferiamo ad un trattamento che si occupa di preservare la pelle e non solo alla semplice eliminazione di batteri e sporcizia: essa viene purificata completamente in profondità. Ecco come farlo e quali sono i prodotti fondamentali.

Come fare la pulizia del viso

Per una corretta pulizia del viso, al mattino, è fondamentale detergere la pelle dal profondo, così come alla sera prima di andare a letto. Il primo step è proprio quello di rimuovere qualsiasi traccia di trucco dal proprio viso, insieme ai batteri che, durante la giornata, si depositano sulla cute. Questo perché la pelle, proprio come una spugna, assorbe polveri, batteri e smog ostacolando la sua fisiologica traspirazione.

Dunque, è molto importante eseguire la pulizia del viso in maniera davvero precisa, con l’ausilio di prodotti specifici e delicati sulla pelle in modo da garantire sempre condizioni ottimali. Una buona pulizia del viso, infatti, è la chiave per avere una pelle sana e luminosa tutti i giorni. Non è necessario recarsi in un centro estetico per fare una pulizia del viso degna di questo nome.

Questo trattamento, che serve a purificare e pulire a fondo la pelle, può anche essere fatto a casa con poche e semplici mosse. La pulizia del viso fai da te può essere condotta in diversi modi e con l’ausilio di diversi prodotti/tonici aspiratori per punti neri e spazzole per la pulizia della pelle.

Ogni quanto fare la pulizia del viso

Come affermato in precedenza, la pulizia del viso è un trattamento molto importante per liberare la pelle dalle impurità. Troppo spesso ci si dedica alla pulizia del viso solo in previsione di eventi importanti, quali cene, feste, matrimoni, conferenze, appuntamenti di lavoro; in realtà dovrebbe essere un’abitudine da mantenere nel tempo. Essa, infatti, è importante perché ogni giorno lo smog deposita sulla nostra pelle sporco ed impurità che vanno assolutamente eliminate perché potrebbero mettere in evidenza rughe e segni del tempo. Spesso, poi, una scarsa pulizia della pelle, porta alla formazione di brufoli e punti neri che conferiscono alla stessa un aspetto trasandato e poco curato.

È importante curare la pelle ogni giorno, mattina e sera per ottenere risultati soddisfacenti. La pulizia del viso professionale è sicuramente un plus che va mantenuto regolarmente almeno tre o quattro volte l’anno, soprattutto a cavallo del cambio di stagione. Si tratta di una regola che vale per tutti i tipi di pelle anche se, in realtà, attenzione particolare andrebbe prestata a chi ha la pelle grassa o soffre di acne, punti neri e brufoli: in questi casi va fatta almeno una volta al mese.

Infine, è importante fare una pulizia del viso, anche fai da te, al rientro dalle vacanze: il mare e la montagna, infatti, rendono la pelle molto arida e disidratata.

I migliori prodotti per la pulizia del viso

Per dedicare del tempo alla propria pelle e realizzare una pulizia del viso fai da te è importante avere a disposizione i prodotti e gli strumenti adatti. Ecco la nostra classifica, dove potrete trovare gli essenziali per una perfetta pulizia del viso fatta in casa.

Aspiratore per punti neri Turata

Il primo prodotto che siamo felici di presentarvi è facilmente acquistabile su Amazon. Si tratta di un fantastico aspiratore per punti neri, super quotato e a un prezzo accessibile a tutti. È un vero gioiellino, ricaricabile e portatile, pensato per chi desidera fare la pulizia del viso fai da te a casa eliminando impurità e punti neri. Questo dispositivo è molto tecnologico: esso, infatti, è dotato di ben cinque testine e cinque livelli di aspirazione con diverse intensità; da non dimenticare il modernissimo display LCD. La presenza di cinque livelli di aspirazione non è poi così scontata ed è stata ideata per trattare diversi tipi di pelle e più aree del viso. Da non perdere!

Aspiratore per punti neri Hurrise

Ed eccoci qui, pronti a parlarvi del secondo aspiratore per punti neri che abbiamo pensato di presentarvi (acquistalo ora su Amazon). Il design di questo dispositivo è molto semplice e minimale, ma la resa avrà difficilmente eguali; l’impugnatura ergonomica renderà il suo utilizzo ancora più facile e intuitivo. È un dispositivo molto valido con tre intensità di aspirazione e quattro modalità di forza. Oltre ad essere molto compatto e performante, effettua una perfetta skincare e rimuove i punti neri in viso, specialmente nella zona critica del naso. A seconda delle necessità e del tipo di pelle che si ha, è possibile sfruttare le quattro testine di cui dispone per ottenere risultati di grande spessore. Questo aspiratore, poi, aiuta anche a migliorare visibilmente la grana della pelle.

Tonico bio I Provenzali alla Rosa Mosqueta

Ci sono donne che preferiscono, ancora oggi, affidarsi ai buoni e vecchi tonici per la propria pulizia del viso fai da te. Se sapete riconoscere il tonico giusto per la vostra pelle, allora, potrà essere un valido alleato contro punti neri e impurità. Il tonico biologico che scegliamo di presentarvi, acquistabile su Amazon a questo link, è prodotto da una casa cosmetica italiana che ha sede nell’incantevole regione della Liguria.

Si tratta di un prodotto alla rosa mosqueta, molto delicato sulla pelle, che con i suoi ingredienti di origine naturale vi aiuterà nella pulizia della vostra pelle. Esso è composto da acqua di rosa damascena ed estratto di rosa mosqueta, altamente rivitalizzanti e lenitivi e da acqua distillata d’orzo. L’etichetta presente sul flacone illustra chiaramente tutti gli ingredienti presenti ed è perfetto per chi cerca un prodotto completamente naturale, ma dall’ottima resa. Infine, è perfetto per tutti i tipi di pelle in pochissima quantità.

Acqua distillata alle rose-tonico rinfrescante Roberts

Ottimo per la pulizia del viso è anche il tonico rinfrescante firmato Roberts. Lo potete acquistare su Amazon a un prezzo davvero conveniente, ma vi garantirà risultati davvero eccellenti. Un flacone blu con all’interno una ricetta di bellezza di altissimo livello: acqua distillata di rosa gallica, centifolia, olio di ricino micronizzato e, ovviamente, estratti di rosa canina. La formula di questo prodotto è perfetta per tutti i tipi di pelle e, ancor di più, per chi ha una pelle secca e disidratata: un mix di rose nobili che tonifica e purifica a fondo la pelle per un risultato strabiliante. Può essere utilizzato insieme al latte detergente o, più semplicemente, per rinfrescare la pelle dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. La vostra pelle sarà morbida e radiosa e, se applicato sulle palpebre, cancella tutti i segni della stanchezza. Per noi, il voto è dieci e lode!

Spazzola per il viso Imetec Bellissima

In questo articolo non vogliamo parlarvi solo aspiratori e tonici, bensì anche di spazzole per la pulizia del viso. Forse, non tutte le nostre affezionate lettrici sono a conoscenza dell’esistenza di questo nuovo dispositivo. La prima spazzola per l’eliminazione delle impurità è prodotta dall’azienda Imetec e la potete acquistare su Amazon. È tra i prodotti numero uno del momento e ha riscosso un grande successo fra le più giovani ed informate nel mondo del beauty.

Questo dispositivo esfolia la pelle eliminando lo strato di impurità e sporco che si accumula dopo una faticosa giornata di lavoro, senza danneggiarla. Le cinque testine di cui la spazzola è dotata permettono di pulire a fondo la pelle e garantiscono un trattamento personalizzato: è possibile scegliere, infatti, fra un’azione standard, peeling, micromassage, activization e sensitive. Se usata correttamente e con costanza, questa spazzola, renderà la vostra pelle morbida e lucente. Una vera bomba! Inoltre, è un attrezzo utilizzabile anche sotto la doccia, oltre ad essere facilmente ricaricabile.

Spazzola per il viso Braun FaceSpa 180

Ed ecco la seconda ed ultima spazzola per la pulizia del viso (acquistatela qui su Amazon) che vogliamo proporvi. È un prodotto che pulisce la pelle sei volte meglio rispetto alla classica pulizia manuale, è impermeabile e facilmente utilizzabile sotto la doccia. Con grande entusiasmo, vi annunciamo che questo dispositivo è perfetto anche per l’epilazione del viso: da non perdere assolutamente, due funzioni in un solo attrezzo!

Funziona a batterie a lunga durata presenti nella confezione al momento dell’acquisto, insieme a quelle di riserva. È molto curioso sapere come questa spazzola per la pulizia delle impurità sia facilmente compatibile con diverse tipologie di testine a seconda delle proprie necessità e del risultato che si desidera. Il prezzo di questo articolo, per la duplice funzione che ricopre, è davvero conveniente.