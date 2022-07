Abbiamo scoperto il profumo di Kate Middleton che puoi avere anche tu a prezzo bassisimo

Fonte: IPA Kate Middleton, il suo profumo preferito

Da vera regina di stile, Kate Middleton sfoggia sempre look strepitosi per ogni occasione. Ma il suo segreto è un profumo delizioso, impossibile da non notare per chiunque abbia mai avuto l’onore di conoscere da vicino la Duchessa. Quali sono le fragranze che più ama? Lo abbiamo scoperto, e ne abbiamo trovate alcune che possono andare bene davvero per tutte le tasche. Ecco i profumi da provare per imitare la nostra amata Kate, anche senza spendere cifre folli.

Il profumo più amato da Kate Middleton

Scegliere il profumo giusto è davvero importante, e Kate Middleton lo sa bene. Lei è follemente innamorata delle fragranze agrumate, che regalano un tocco di freschezza e leggerezza ad ogni suo look. A quanto pare, il suo must have che non può mai mancare è la colonia Orange Blossom di Jo Malone: caratterizzato da fiore di clementina, lillà bianco e legno di giaggiolo, ha un’armonia frizzante e agrodolce che si mescola con note leggermente più speziate e con una morbidezza che esprime eleganza.

Profumo Orange Blossom di Jo Malone La fragranza preferita di Kate Middleton, un connubio di agrumi frizzanti e note eleganti

Certo, Kate non ha bisogno di guardare il cartellino del prezzo prima di acquistare il suo profumo preferito. Noi dobbiamo invece prestare un occhio a quanto spendiamo: la colonia di Jo Malone potrebbe essere fuori dalla portata di molte, sebbene nella sua confezione da 100 ml può durare davvero tantissimo. Ma niente paura, possiamo imitare la Duchessa di Cambridge prendendo spunto dalle note agrumate che tanto le piacciono, per trovare fragranze più adatte alle nostre tasche e in grado di far comunque girare la testa a chiunque ci passi accanto.

I profumi agrumati, per imitare Kate Middleton

Perfetto per l’estate, l’eau de toilette Verveine Agrumes de L’Occitane è un concentrato di freschezza che lascia il segno, caratterizzato da un lieve sentore di asprezza. Il profumo è realizzato con ingredienti biologici, tra cui l’estratto di verbena (dall’aroma fresco e piccante), l’olio essenziale di limone e l’estratto di pompelmo, che offre quella nota più agrumata e dolce che non passa inosservata.

Verveine Agrumes de L'Occitane Limone, verbena e pompelmo: sono questi gli ingredienti di una fragranza che conquista tutti

Impossibile non citare, tra i profumi agrumati più amati dalle utenti, il celebre Calvin Klein One: la sua fragranza unisex è audace e moderna, e fonde in sé la dolcezza della rosa e della viola all’aromatica nota della noce moscata, passando per quella sensuale combinazione di muschio e ambra che ne caratterizza le note di coda. Ma la prima sensazione è quella del fresco tè verde che si mescola con il mandarino, la papaya, il bergamotto e il limone. Una carezza per la pelle e per l’olfatto.

Offerta Calvin Klein One Un profumo iconico e moderno, unisex e perfetto per ogni occasione

Più leggera ma altrettanto agrumata è l’acqua di colonia Bergamota Citrus di Pure Fleur. Tra i suoi ingredienti spiccano il bergamotto e il pompelmo, che rendono la sua fragranza leggermente aspra ed energizzante. Ma non manca una nota di sandalo, che aggiunge quel tocco di sensualità perfetto per le sere d’estate. Essendo il suo profumo non molto duraturo, può essere utile spruzzarne un po’ di più sulla pelle. Ma in quanto a rapporto qualità/prezzo, è davvero imbattibile.

Offerta Bergamota Citrus di Pure Fleur La perfetta fragranza agrumata per l'estate, ad un prezzo incredibile

Infine, l’iconico Weekend di Burberry: un brand che ha sulle sue spalle il peso di ben più di un secolo di esperienza, che ora traspare nelle deliziose note agrumate di questo profumo. Il mandarino si mescola alle sfumature floreali di rosa canina, iris e giacinto, lasciando infine spazio ad un tocco di legno di cedro e di sandalo. Il risultato? Una fragranza fresca e leggera, che mette d’accordo tutte.

Weekend di Burberry Delicata fragranza dalle note agrumate e floreali, il tuo nuovo mai più senza

