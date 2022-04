Il segreto della chioma perfetta e luccicante di Meghan Markle costa meno di 20 euro

Meghan Markle sfoggia sempre capelli in perfetta forma, lucenti e setosi: è risaputo che uno dei suoi trattamenti preferiti è quello alla cheratina, che permette alla sua chioma di avere un aspetto fantastico. Ma nella sua beauty routine c’è anche un prodotto miracoloso, che costa pochissimo (ed è ottimo per tutte le tasche). Si tratta di un olio nutriente che si prende cura delle lunghezze, regalando loro luminosità e idratazione profonda. Il risultato? È sotto gli occhi di tutti: la moglie di Harry ne va pazza.

L’olio per capelli di Meghan Markle

Per trovare ottimi prodotti professionali non è necessario spendere cifre esagerate. Lo sa bene Meghan, che per i suoi capelli vuole sempre il meglio: per poter sfoggiare una chioma lucente e morbida come seta, si affida alle mani esperte di Wella. Noto brand di cosmesi, è da anni una vera garanzia per chi cerca qualità ed esperienza – proprio come dal parrucchiere. La Markle, in particolare, è molto affezionata al suo olio per capelli. Lo ha rivelato lei stessa durante un podcast di Beauty Banter, quando non era ancora ufficialmente fidanzata con Harry (ma vantava già un aspetto magnifico!).

Il suo prodotto preferito, un vero e proprio segreto di bellezza, è il Luminous Smoothening Oil di Wella. Profumatissimo e super efficace, è il perfetto alleato per una hair routine come quella delle star. Utilizzarlo è semplicissimo, e i suoi numerosi benefici sono pressoché immediati. Basta infatti applicarne una piccola quantità sulle lunghezze ancora bagnate, poco prima di passare all’asciugatura dei capelli: in questo modo sarà più facile districare i nodi – soprattutto quelli più ostinati, che non cedono anche dopo aver usato il balsamo – ed eliminare quel fastidiosissimo effetto crespo.

Per quel tocco in più di luminosità, se ne può aggiungere ancora qualche goccia sui capelli dopo aver completato la piega: è perfetto per chi usa la piastra lisciante, perché esalta la lucentezza e la morbidezza della chioma. Tantissime sono le utenti di Amazon che hanno provato il Luminous Smoothening Oil di Wella, rimanendone pienamente soddisfatte. Tanto che il prodotto ha ottenuto ben il 90% di recensioni a 4 o 5 stelle. Il suo punto forte? È il prezzo: con meno di 20 euro (per la confezione extra), puoi aggiudicarti un vero must have per la cura dei capelli. Proprio come fa Meghan Markle.

Luminous Smoothening Oil di Wella Il tuo mai più senza, per capelli lucenti come quelli di Meghan Markle

Olio per capelli, perché usarlo

Sebbene molto spesso sottovalutato, l’olio per capelli dovrebbe sempre far parte di una buona beauty routine, proprio come lo shampoo e il balsamo. Si tratta infatti di un prodotto che agisce su diversi fronti: elimina l’effetto crespo e rende più facile disciplinare anche le chiome più ribelli, idrata a fondo e regala sin da subito una maggior lucentezza anche ai capelli spenti e rovinati. Inoltre non unge e non lascia alcuna traccia del suo passaggio – ad eccezione, ovviamente, di un tocco di luce che è super glossy.

Se il Luminous Smoothening Oil di Wella, arricchito con nutrienti come avocado e olio di macadamia, è uno dei prodotti top da avere sempre nel proprio beauty, ce ne sono molti altri che possono soddisfare praticamente qualsiasi tipo di esigenza. Sempre Wella, ad esempio, propone un olio adatto per capelli sottili: è il Luminous Reflective Oil, che presenta una formula delicata con olio di camelia ed estratto di tè bianco. È l’ideale per una luminosità istantanea e per una morbidezza senza precedenti.

Luminous Reflective Oil di Wella Il prodotto ideale per capelli sottili e fragili

Un altro ottimo prodotto, persino più economico, è l’olio per capelli eco bio di Omia. Realizzato unicamente con ingredienti naturali e privo di siliconi, è disponibile in tre diverse versioni: l’olio di argan è ottimo per chi ha capelli secchi e vuole un’idratazione profonda, l’olio di macadamia è invece utile per i capelli danneggiati e ha un’importante azione riparatrice, l’olio di semi di lino è infine l’ideale per chiome ribelli, grazie al suo potere anti-crespo.

Offerta Olio per capelli Omia Disponibile in tre varianti, per qualsiasi tipo di capello